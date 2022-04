Punk e Underground, doppio appuntamento bolognese: "Do It Yourself" e “Punk the Capital”

Installazione Neon Art – Do It Yourself e proiezione del documentario “Punk the Capital”: due appuntamenti, il 16 e il 23 maggio, in due location diverse.

I due eventi:

16 Maggio, ore 19:00

Centro Sociale 2 Agosto 1980

Via Turati 98

Bologna

"DIY" - Inaugurazione dell'Installazione di Neon Art

Ore 19.30 DJ set e aperitivo, stampa live t-shirts “DIY” con aperitivo e buffet

23 Maggio, ore 19:30

Cinema Europa

Via Pietralata 55

Proiezione “Punk the Capital"

Ore 19:30 Apertura con DJ set e aperitivo, stampa t-shirts live “punk the capital”

Ore 20:45 Presentazione del regista

Ore 21:00 Inizio proiezione

DIY in Bologna

La seconda tappa del progetto Sacred Ground verrà realizzata a Bologna, una delle città storiche del punk e dell’underground Italiano. La seconda tappa del progetto è dedicata a uno dei concetti chiave delle culture underground, il seminale mantra DO IT YOURSELF che è alla base della libertà creativa e dell’orientamento all’autoproduzione che caratterizza i grandi progetti musicali e culturali legati alla scena indipendente.

La bellezza della luce al Neon nella notte andrà a rappresentare un’evocazione permanente legata ai valori culturali e sociali del DIY, realizzata sulla parete del Centro Sociale 2 Agosto, attivo nel quartiere Porto-Saragozza con le sue numerose iniziative culturali e popolari promosse e organizzate dai soci del centro, che proprio con lo spirito del DO IT YOURSELF ha saputo negli anni organizzare eventi, spazi e opportunità per lo sviluppo delle relazioni e delle idee. L’installazione in neon, sempre accesa e presente all’esterno del Centro, sul lato che guarda il passaggio di Via Turati, richiamerà continuamente l’attenzione e la memoria a questi valori.

La tappa di Bologna si carica di un significato particolare: in parallelo all’inaugurazione dell’installazione della seconda tappa di Sacred Ground verrà proiettato, in partnership con DIschord Records e in occasione del tour europeo di presentazione, il film “Punk the Capital”, regia di Paul Bishow, Sam Lavine e James June Schneider. Il film è un grande progetto di documentario sociale e musicale sulla fiammeggiante stagione della scena musicale di Washington e delle band che hanno fatto la storia del movimento. Il 23 di maggio Punk the capital verrà proiettato al Cinema Europa e verrà realizzato un evento che accompagna la proiezione a cura di Housatonic, agenzia creativa sperimentale storica di Bologna che curerà il design della serata e accoglierà insieme a Kinodromo i registi del film come tappa ufficiale del tour europeo in una live session di presentazione del progetto.