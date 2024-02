Ospiti a sorpresa e nuove canzoni: tutto pronto all'Unipol Arena per Kanye West

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Conto alla rovescia, Kanye 'Ye' West è in arrivo a Bologna dove domani, sabato 24 febbraio, si esibirà all’Unipol Arena. Più listening party che classico show, a Casalecchio di Reno Ye presenterà il suo ultimo disco Vultures1. Biglietti a partire da 138 euro.

Attesi vari ospiti sul palco, tra cui il rapper Ty Dolla $ign. Quella bolognese, sarà la seconda e ultima data italiana dell'artista, dopo il concerto del 22 febbraio al Forum di Assago. Un attesa lunga per il suo pubblico, che già lo scorso ottobre aveva sperato nell'arrivo del rapper in Italia, con l'annunciato concerto al Campovolo di Reggio Emilia, poi invece sfumato.

Le nuovi canzoni sul palco

Come annunciato dallo stesso Kany, lo speccaolo di domani sarà occasione per dare al suo pubblico un assaggio della sua ultima fatica musicale, in uscita il prossimo marzo. Al momento non è stata resa nota la scaletta del concerto felsineo, ma sicuramente conterrà alcuni dei 16 brani di “Vultures”, che sono: STARS, KEYS TO MY LIFE, PAID, TALKING, BACK TO ME, HOODRAT, DO IT, PAPERWORK, BURN, FUK SUMN, VULTURES, CARNIVAL, BEG FORGIVENESS,

GOOD (DON'T DIE), PROBLEMATIC, KING.

Bus speciali per il concerto

In occasione dello show sarà attiva la linea speciale Tper 975, un servizio di collegamento diretto, senza fermate intermedie, tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. I bus della linea 975 partiranno in prossimità della Stazione Centrale, dalla fermata I, su viale Pietramellara, lato farmacia, con corse ogni 15 minuti attive dalle ore 17 alle ore 20.

Chi è Kanye West

Rapper, produttore e musicista originario di Atlanta, è ritenuta tra le figure più influenti della musica internazionale degli ultimi venti anni. Artista eclettico, capace di svariare dal cinema alla moda: con il brand Adidas ha creato una fortunatissima linea di scarpe, le Yeezy, e in passato ha anche collaborato con altri importanti marchi come Nike e Louis Vuitton. Dal 2020 ha intrapreso anche una carriera politica, candidandosi come presidente degli Stati Uniti. Forte sostenitore di Trump, amico di Elon Musk, negli ultimi anni West si è spesso reso famoso più per le sue esternazioni che per la musica. Ha preso posizioni vicine ai negazionisti dell’Olocausto, ha espresso apprezzamenti nei confronti di Hitler e si è spesso lasciato andare a commenti sessisti, misogini e antisemiti. Dal 2021 il suo nome completo è Ye, senza cognome.