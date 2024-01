A futura memoria - dedicato ad Anna Politkovskaja

Valentina Lodovini dà nuovamente vita ai testi della giornalista Anna Politkovskaja, portavoce di giustizia e libertà in Russia durante la guerra cecena.



Una scelta di testi (a cura di Lucia La Gatta) della coraggiosa giornalista russa Anna Politkovskaja - riconosciuta con premi importanti come il Global Award for Human Rights Journalism - che nel 2006 pagò con la propria vita la ricerca di verità, libertà e giustizia.



La fusione di voce e musica restituisce un racconto di fortissimo impatto emotivo.