"Accadde a Dozza 2023"

Dal 21 al 22 ottobre Dozza riscopre la storia della sua Rocca. Due giorni di festa per celebrare la storia. Il 21 e 22 ottobre si svolgerà ‘Accadde a Dozza…’, appuntamento di rievocazione storica in Rocca. L’iniziativa ha l’obiettivo di raccontare, attraverso allestimenti curati dai rievocatori, la storia della fortezza di Dozza dalla sua costruzione nel XIII° secolo fino alla trasformazione in residenza rinascimentale.

La Rocca sarà animata da ricostruttori storici in abbigliamento medievale e rinascimentale che, con visite guidate, banchi didattici e dimostrazioni, riproporranno autentici spaccati della vita quotidiana di nobili e popolani, mercanti e cavalieri. Durante le due giornate si svolgeranno visite guidate agli spazi museali, a cadenza regolare ogni mezz'ora, per scoprire le collezioni e l'evoluzione di abbigliamento e armamenti tra Medioevo e Evo Moderno.

Sarà allestita una piccola mostra di documenti antichi (dal XVI al XIX secolo) sulla storia della seta curata da Federico Marangoni mentre la ‘Società dei Vai’ presenterà un allestimento didattico sul ciclo della seta già vincitore del primo premio alla manifestazione ‘La città delle cento Torri’ di Pavia.