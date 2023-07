"Tratti d'infanzia": agosto in Pinacoteca per imparare i segreti della stampa e della legatoria d’arte. Gli appuntamenti di Membrane Culturali, la rassegna estiva della Pinacoteca Nazionale di Bologna, proseguono anche nel mese di agosto con due appuntamenti dedicati ai bambini che restano in città. Si tratta di due laboratori creativi proposti da Checkpoint Charly che si basano su un approccio sperimentale alle tecniche della stampa e su uno sguardo nuovo alle immagini per esplorare materiali inusuali con risultati inaspettati.

Sabato 5 agosto | Ore 17.00

Pinacoteca Nazionale di Bologna, Salone degli Incamminati

Creature d’inchiostro

La fantasia delle artiste e degli artisti ha da sempre creato le creature più bizzarre e mostruose. Scoprendo le tecniche della monotipia e della stampa a rilievo andremo a realizzare dei poster con immagini delle nostre creature impossibili, dando libero sfogo alla nostra immaginazione.

Età: 7-10 anni

Partecipanti: max 10 (i bambini dovranno essere accompagnati da un adulto)

Sabato 26 agosto | Ore 17.00

Pinacoteca Nazionale di Bologna, Salone degli Incamminati

Diari di bordo

In questo laboratorio impareremo le tecniche base della legatoria giapponese, l’arte del creare a mano libri e quaderni. Partendo da carta, filo e una copertina fatta da noi, costruiremo i nostri taccuini personali.

Età: 8-12 anni

Partecipanti: max 10 (i bambini dovranno essere accompagnati da un adulto)