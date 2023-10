Andrea Cubeddu in concerto al Teatro Biagi D'Antona

Tornano i tradizionali aperitivi musicali domenicali arrivati oramai alla 16° edizione, con la grande musica e il tema di questo anno: POP ROCK. Tre artiste/i, tre concerti, per un'edizione di Consonanze inedita, nella quale viene confermata la Direzione artistica di Fabrizio Cabitza per Bottega Bologna, per un progetto ideato dal Comune di Castel Maggiore e sostenuto dall’Unione Reno Galliera.

Domenica 22 ottobre 2023 sarà la volta di Andrea Cubeddu. Cantautore sardo del ‘93. Girovago instancabile, canta le sue canzoni in lungo e in largo per la penisola. I brani contenuti nei suoi due lavori, Nostos (2020) e Eudaimonia (2021), raccontano d'una realtà a cavallo tra il moderno e l'antico: nelle sue storie s'avvicendano i classici drammi della quotidianità (amori più o meno tragici, cataste d'incertezze, sogni e speranze), intervallati da scorci d'un passato mitico, arcaico, stigmatizzato poiché conosciuto e ripetutamente sondato, ma pur sempre fonte di ispirazione per una migliore comprensione del presente. La musica subisce dunque la stessa promiscua sorte, figlia di commistioni di canti nuovi ed antichi. Infine, il richiamo del mare, della terra d'origine, lascia certamente traccia nei suoi lavori.

Un viaggio musicale che intreccia tradizione e innovazione giocando sul filo del pop/rock ma con un'attenzione anche ai brani antichi, creando una sonorità molto personale ed inedita per un cantautore che si sta facendo notare sempre di più nel panorama musicale italiano.

Il live, rigorosamente alla mattina (ore 11:00), si svolgerà presso il Teatro Biagi D’Antona, Via La Pira 54, Castel Maggiore.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Al termine di ogni concerto ci sarà un piccolo aperitivo offerto dal Comune a cura di CAMST Group