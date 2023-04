Aperture straordinarie della Pinacoteca di Bologna

Sabato 22 e domenica 23 aprile la Pinacoteca di Bologna sarà aperta come di consueto dalle ore 9.00 alle ore 19.00, lunedì 24 aprile apertura straordinaria dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e martedì 25 aprile apertura ampliata dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Il 25 aprile l'ingresso sarà libero per tutti i visitatori.

Mercoledì 26 aprile il museo rimarrà invece chiuso al pubblico.

Per il fine settimana della festa dei lavoratori, la Pinacoteca sarà aperta sabato 29 e domenica 30 aprile con il consueto orario 9.00-19.00 e in via straordinaria lunedì 1° maggio dalle 9.00 alle 19.00, mentre sarà chiusa martedì 2 maggio.