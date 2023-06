Arena Puccini 2023: al via il cinema all'aperto, fra gli ospiti Bellocchio e i fratelli Avati

Se acquistato online (https://puccini.cinetecabologna.18tickets.it/): per i film italiani, europei e UK aderenti a Cinema Revolution – Che Spettacolo l’Estate: posto unico 3,50 euro; per i film di altre nazionalità o non aderenti a Cinema Revolution – Che Spettacolo l’Estate: posto unico 5,50 euro. Se acquistato presso la biglietteria dell’Arena Puccini (aperta dalle ore 21.00): per i film italiani, europei e UK aderenti a Cinema Revolution – Che Spettacolo l’Estate: posto unico 3,50 euro; per i film di altre nazionalità o non aderenti a Cinema Revolution – Che Spettacolo l’Estate, intero 6,50 euro, ridotto 5,50 euro per Over 60, clienti BPER Banca, soci DLF, soci Coop (la tessera è individuale), soci Coop Dozza, Card Cultura, studenti universitari, Amici Cineteca di Bologna, Agis Cinema, ragazzi fino a 11 anni, militari, Circolo Dozza A.T.C.

Venerdì 16 giugno 2023, la proiezione di Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti dà il via alla stagione di cinema all’aperto nel parco del Dopolavoro ferroviario, curata da Cineteca di Bologna e?Ibc?Movie. In programma fino al 9 settembre, 86 serate con il meglio dell’ultima stagione, le anteprime e gli incontri con Roberto Andò, Pupi e Antonio Avati, Riccardo Milani, Andrea Di Stefano e Guido Michelotti, Anna Pavignano, Giuseppe Fiorello, Marco Bellocchio, Barbora Bobulova, Carter Logan e Ruben Östlund. Ingresso a 3,50 euro per i film italiani, europei e UK, grazie a “Cinema Revolution – Che Spettacolo l’Estate”. Ottantasei giorni di programmazione consecutiva, con un prezzo ancora più popolare di 3,50 euro per le proiezioni dei film italiani, europei e UK, grazie all’iniziativa “Cinema Revolution – Che Spettacolo l’Estate” promossa dal ministero della Cultura. Tantissimi gli incontri con gli autori.

La rassegna “Accadde domani”?

Sono 7 fino a luglio gli appuntamenti con gli autori italiani della rassegna “Accadde domani”, promossa dalla Fice Emilia-Romagna con il sostegno della Regione Emilia-Romagna. Si inizia domenica 18 giugno con Roberto Andò, regista del film vincitore dei David di Donatello 2023 come migliore sceneggiatura originale, miglior produttore, miglior scenografia e migliori costumi La stranezza con Toni Servillo, Salvatore Ficarra, Valentino Picone (serata promossa da BPER Banca). Martedì 20 giugno, l’Arena Puccini accoglie i fratelli Pupi e Antonio Avati in occasione della proiezione di La quattordicesima domenica del tempo ordinario con Gabriele Lavia, Edwige Fenech, Lodo Guenzi e Massimo Lopez. Martedì 27 giugno in collegamento video ci sarà Riccardo Milani, autore della commedia sociale Grazie ragazzi interpretata da Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Fabrizio Bentivoglio. Giovedì 29 giugno, incontro con Andrea Di Stefano e Guido Michelotti, rispettivamente regista e direttore della fotografia del thriller L'ultima notte di Amore con Pierfrancesco Favino. Lunedì 3 luglio è la volta della scrittrice Anna Pavignano, sceneggiatrice del docufilm di Mario Martone Laggiù qualcuno mi ama che, a 70 anni dalla nascita, racconta il genio di Massimo Troisi. Sabato 8 luglio all’Arena Puccini arriva Giuseppe Fiorello, all’esordio alla regia con il film Stranizza d'amuri, mentre martedì 11 luglio torna Marco Bellocchio per presentare Rapito, sua ultima opera in concorso al Festival di Cannes, sulla storia del ragazzino ebreo che nel 1858 venne allontanato dalla famiglia e costretto a crescere come cattolico. Martedì 12 luglio, infine, l’attrice Barbora Bobulova sarà all’Arena Puccini in occasione della proiezione di Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti.

In programma per “Accadde domani” anche le proiezioni del film vincitore del Gran Prix della giuria al Festival di Cannes 2022 e di 4 David di Donatello 2023 Le otto montagne (25 giugno; 10 luglio, serata promossa da BPER Banca; 24 luglio), di Il primo giorno della mia vita di Paolo Genovese con Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Vittoria Puccini e Lino Guanciale (4 e 22 luglio), di I migliori giorni di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno (15 luglio, serata promossa da BPER Banca) e di Siccità di Paolo Virzì con Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Emanuela Fanelli, Monica Bellucci e Vinicio Marchioni (20 luglio). E, ancora, Quando di Walter Veltroni con Neri Marcorè, Valeria Solarino, Stefano Fresi e Massimiliano Bruno (21 luglio, serata promossa da BPER Banca), Il colibrì di Francesca Archibugi con Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Laura Morante e Nanni Moretti (25 luglio) e Scordato di Rocco Papaleo con Rocco Papaleo, Giorgia e Antonio Petrocelli (29 luglio, serata promossa da BPER Banca).

Serate speciali e ospiti stranieri

In programma all’Arena anche una serata speciale tra cinema e musica organizzata in collaborazione con Locomotiv Club all’interno del festival “Il Cinema Ritrovato”: venerdì 30 giugno, infatti, con “Return to Reason” l’Arena Puccini celebra il 100° anniversario dell’opera cinematografica di Man Ray, restaurata per la prima volta in 4K. I film di Man Ray Le retour à la raison (1923), Emak Bakia (1926), L’étoile de mer (1928) e Les mystères du château de Dé (1929), saranno accompagnati dalla musica registrata, composta ed eseguita da Sqürl, il duo composto dal regista e musicista Jim Jarmusch, uno dei massimi esponenti del cinema indipendente americano, e dal compositore e produttore cinematografico Carter Logan. Jim Jarmusch (in videoconferenza) e Carter Logan introdurranno la proiezione.

Domenica 2 luglio, invece, all’Arena Puccini è atteso il regista svedese Ruben Östlund, che presenterà il suo Triangle of Sadness, film vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes 2022, uno dei titoli più controversi ed eclatanti dell’ultima stagione. La pellicola sarà proiettata in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Il cinema internazionale

Sullo schermo dell’Arena Puccini anche le grandi pellicole hollywoodiane e i film più acclamati della cinematografia internazionale. In programma, i francesi Mon crime – La colpevole sono io di François Ozon (17 giugno e 7 luglio) e Una relazione passeggera di Emmanuel Mouret (19 giugno), The Fabelmans di Steven Spielberg, Golden Globe come miglior film drammatico e miglior regia (21 giugno), Emily di Frances O'Connor (22 giugno), Gli spiriti dell'isola di Martin McDonagh con Colin Farrell e Brendan Gleeson, Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile e miglior sceneggiatura al Festival di Venezia 2022 (23 giugno e 14 luglio), Campioni di Bobby Farrelly con Woody Harrelson (24 giugno), Il piacere è tutto mio di Sophie Hyde (26 giugno) e Saint Omer di Alice Diop (28 giugno).

Si continua con la produzione USA-Italia di Luca Guadagnino Bones and All, Leone d’argento alla regia e Premio Marcello Mastroianni al Festival di Venezia 2022 (1 luglio, vietato ai minori di 14 anni), quindi Non così vicino di Marc Forster con Tom Hanks (9 luglio), Animali Selvatici del regista romeno Cristian Mungiu (13 luglio), La signora Harris va a Parigi di Anthony Fabian (16 luglio), il Premio Oscar 2023 per il miglior attore protagonista e per il miglior trucco The Whale di Darren Aronofsky (17 luglio), Empire of Light di Sam Mendes (18 luglio), Indiana Jones e il quadrante del destino di James Mangold (30 luglio) e The Menu di Mark Mylod (31 luglio).

(La programmazione completa di agosto e di settembre sarà comunicata a fine luglio).?

Programma dal 16 giugno al 31 luglio 2023

Venerdì 16 giugno

Serata inaugurale

Accadde domani

Il sol dell'avvenire

di Nanni Moretti, Italia-Francia/2023, 95’

con Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando, Barbora Bobulova

Sabato 17 giugno

Mon crime – La colpevole sono io

di François Ozon, Francia-Belgio/2023, 102’

con Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert

Domenica 18 giugno

Accadde domani

La stranezza

di Roberto Andò, Italia/2022, 103’

con Toni Servillo, Salvatore Ficarra, Valentino Picone

David di Donatello 2023 come migliore sceneggiatura originale, miglior produttore, miglior scenografia e migliori costumi

Incontro con Roberto Andò

Serata promossa da BPER Banca

Lunedì 19 giugno

Una relazione passeggera

di Emmanuel Mouret, Francia/2022, 100’

con Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne

Martedì 20 giugno

Accadde domani

La quattordicesima domenica del tempo ordinario

di Pupi Avati, Italia/2023, 98’

con Gabriele Lavia, Edwige Fenech, Lodo Guenzi, Massimo Lopez

Incontro con Pupi e Antonio Avati

Mercoledì 21 giugno

The Fabelmans

di Steven Spielberg, USA/2022, 151’

con Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen

Golden Globe come miglior film drammatico e miglior regia, David di Donatello 2023 come miglior film straniero

Giovedì 22 giugno

Emily

di Frances O'Connor, USA-Regno Unito/2022, 130’

con Emma Mackey, Alexandra Dowling, Fionn Whitehead

Venerdì 23 giugno

Gli spiriti dell'isola

di Martin McDonagh, USA-Regno Unito-Irlanda/2022, 114’ con Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon, Barry Keoghan Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile e miglior sceneggiatura al Festival di Venezia 2022, Golden Globe 2023 come miglior film commedia, miglior attore in un film commedia e miglior sceneggiatura

Sabato 24 giugno

Campioni

di Bobby Farrelly, USA/2023, 123’

con Woody Harrelson, Kaitlin Olson, Ernie Hudson

Domenica 25 giugno

Accadde domani

Le otto montagne

di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, Italia-Belgio-Francia/2022, 147’

con Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi

Gran Prix della giuria al festival di Cannes 2022, David di Donatello 2023 come miglior film, miglior sceneggiatura non originale, miglior fotografia e miglior suono

Lunedì 26 giugno

Il piacere è tutto mio

di Sophie Hyde, Regno Unito/2022, 97’ con Emma Thompson, Daryl McCormack

Martedì 27 giugno

Accadde domani

Grazie ragazzi

di Riccardo Milani, Italia/2023, 117’

con Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Fabrizio Bentivoglio

Incontro con Riccardo Milani in collegamento video

Serata promossa da BPER Banca

Mercoledì 28 giugno

Saint Omer

di Alice Diop, Francia /2022, 122’

con Kayijge Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dréville

Leone d’Argento del Gran Premio della giuria e Leone del futuro come miglior opera prima al Festival di Venezia 2022

Giovedì 29 giugno

Accadde domani

L'ultima notte di Amore

di Andrea Di Stefano, Italia /2023, 124’

con Pierfrancesco Favino, Linda Caridi, Francesco Di Leva

Incontro con Andrea Di Stefano e con il direttore della fotografia Guido Michelotti

Venerdì 30 giugno

Ritrovati e restaurati

Return to Reason

di Man Ray, Francia/2023, 70’

Return to Reason celebra il 100° anniversario dell’opera cinematografica di Man Ray, restaurata per la prima volta in 4K. I film di Man Ray Le retour à la raison (1923), Emak Bakia (1926), L’étoile de mer (1928) e Les mystères du château de Dé (1929), sono accompagnati dalla musica registrata composta e seguita da Sqürl (Jim Jarmusch e Carter Logan).

Introducono Jim Jarmusch (in videoconferenza) e Carter Logan

In collaborazione con Locomotiv Club

Sabato 1 luglio

Bones and All

di Luca Guadagnino, USA-Italia/2022, 130’

con Taylor Russell, Timothée Chalamet, Mark Rylance, Michael Stuhlbarg

Leone d’argento alla regia e Premio Marcello Mastroianni al Festival di Venezia 2022

v.m14

Domenica 2 luglio

Triangle of Sadness

di Ruben Östlund, Svezia-Germania-Francia/2022, 149’

con Harris Dickinson, Charlbi Dean, Woody Harrelson

Palma d’oro al Festival di Cannes 2022

Incontro con Ruben Östlund

v.o. sott. in italiano

Lunedì 3 luglio

Accadde domani

Laggiù qualcuno mi ama

di Mario Martone, Italia/2023, 118’

con Paolo Sorrentino, Ficarra e Picone, Francesco Piccolo

Incontro con Anna Pavignano

Martedì 4 luglio

Accadde domani

Il primo giorno della mia vita

di Paolo Genovese, Italia /2023, 121’

con Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Vittoria Puccini, Lino Guanciale

Mercoledì 5 luglio

Accadde domani

La stranezza

di Roberto Andò, Italia/2022, 103’

con Toni Servillo, Salvatore Ficarra, Valentino Picone

David di Donatello 2023 come migliore sceneggiatura originale, miglior produttore, miglior scenografia e migliori costumi

Giovedì 6 luglio

Accadde domani

L'ultima notte di Amore

di Andrea Di Stefano, Italia/2023, 124’

con Pierfrancesco Favino, Linda Caridi, Francesco Di Leva

Venerdì 7 luglio

Mon crime – La colpevole sono io

di François Ozon, Francia-Belgio/2023, 102’

con Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert

Sabato 8 luglio

Accadde domani

Stranizza d'amuri

di Giuseppe Fiorello, Italia/2023, 130’

con Samuele Segreto, Gabriele Pizzurro, Simona Malato

Incontro con Giuseppe Fiorello

Serata promossa da BPER Banca

Domenica 9 luglio

Non così vicino

di Marc Forster, USA-Svezia/2022, 126’

con Tom Hanks, Truman Hanks, Rachel Keller

Lunedì 10 luglio

Accadde domani

Le otto montagne

di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, Italia-Belgio-Francia/2022, 147’

con Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi

Gran Prix della giuria al festival di Cannes 2022, David di Donatello 2023 come miglior film, miglior sceneggiatura non originale, miglior fotografia e miglior suono

Serata promossa da BPER Banca

Martedì 11 luglio

Accadde domani

Rapito

di Marco Bellocchio, Italia-Francia-Germania/2023, 135’

con Paolo Pierobon, Leonardo Maltese, Barbara Ronchi, Fabrizio Gifuni, Paolo Calabresi

Incontro con Marco Bellocchio

Mercoledì 12 luglio

Accadde domani

Il sol dell'avvenire

di Nanni Moretti, Italia-Francia/2023, 95’

con Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando, Barbora Bobulova

Incontro con Barbora Bobulova

Giovedì 13 luglio

Animali Selvatici

di Cristian Mungiu, Romania-Francia-Belgio-Svezia/2023, 125’

con Marin Grigore, Judith State, Macrina Barladeanu

Venerdì 14 luglio

Gli spiriti dell'isola

di Martin McDonagh, USA-Regno Unito-Irlanda/2022, 114’

con Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon, Barry Keoghan

Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile e miglior sceneggiatura al Festival di Venezia 2022, Golden Globe 2023 come miglior film commedia, miglior attore e miglior sceneggiatura

Sabato 15 luglio

Accadde domani

I migliori giorni

di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno, Italia/2023, 125’

con Edoardo Leo, Massimiliano Bruno, Anna Foglietta, Max Tortora, Luca Argentero

Serata promossa da BPER Banca

Domenica 16 luglio

La signora Harris va a Parigi

di Anthony Fabian, Canada-USA/2022, 116’

con Lesley Manville, Isabelle Huppert

Lunedì 17 luglio

The Whale

di Darren Aronofsky, USA /2022, 117’

con Brendan Fraser, Sadie Sink, Hong Chau

Premio Oscar 2023 per il miglior attore protagonista e per il miglior trucco

Martedì 18 luglio

Empire of Light

di Sam Mendes, USA-Regno Unito/2022, 119’

con Olivia Colman, Michael Ward, Colin Firth, Toby Jones

Mercoledì 19 luglio

Accadde domani

La quattordicesima domenica del tempo ordinario

di Pupi Avati, Italia/2023, 98’

con Gabriele Lavia, Edwige Fenech, Lodo Guenzi, Massimo Lopez

Giovedì 20 luglio

Accadde domani

Siccità

di Paolo Virzì, Italia/2022, 124’

con Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Emanuela Fanelli, Monica Bellucci, Vinicio Marchioni

David di Donatello 2023 per la miglior attrice non protagonista e i migliori effetti visivi

Venerdì 21 luglio

Accadde domani

Quando

di Walter Veltroni, Italia/2023, 105’

con Neri Marcorè, Valeria Solarino, Stefano Fresi, Massimiliano Bruno

Serata promossa da BPER Banca

Sabato 22 luglio

Accadde domani

Il primo giorno della mia vita

di Paolo Genovese, Italia /2023, 121’

con Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Vittoria Puccini, Lino Guanciale

Domenica 23 luglio

Accadde domani

Grazie ragazzi

di Riccardo Milani, Italia/2023, 117’

con Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Fabrizio Bentivoglio

Lunedì 24 luglio

Accadde domani

Le otto montagne

di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, Italia-Belgio-Francia/2022, 147’

con Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi

Gran Prix della giuria al festival di Cannes 2022, David di Donatello 2023 come miglior film,

miglior sceneggiatura non originale, miglior fotografia e miglior suono

Martedì 25 luglio

Accadde domani

Il colibrì

di Francesca Archibugi, Italia-Francia/2022, 126’

con Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Laura Morante, Nanni Moretti

Mercoledì 26 luglio

Accadde domani

La stranezza

di Roberto Andò, Italia/2022, 103’

con Toni Servillo, Salvatore Ficarra, Valentino Picone

David di Donatello 2023 per la migliore sceneggiatura originale, miglior produttore, miglior scenografia e migliori costumi

Giovedì 27 luglio

Accadde domani

L'ultima notte di Amore

di Andrea Di Stefano, Italia /2023, 124’

con Pierfrancesco Favino, Linda Caridi, Francesco Di Leva

Venerdì 28 luglio

Accadde domani

Stranizza d'amuri

di Giuseppe Fiorello, Italia/2023, 130’

con Samuele Segreto, Gabriele Pizzurro, Simona Malato

Sabato 29 luglio

Accadde domani

Scordato

di Rocco Papaleo, Italia/2023, 104’

con Rocco Papaleo, Giorgia, Antonio Petrocelli

Serata promossa da BPER Banca

Domenica 30 luglio

Indiana Jones e il quadrante del destino

di James Mangold, USA/2023, 142’

con Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas

Lunedì 31 luglio

The Menu

di Mark Mylod, USA /2022, 107’

con Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, Hong Chau