"Armadio Circolare": vintage, second hand, musica e benessere

Che co'è un (enorme) "Armadio Circolare"? Il momento per scoprirlo è domenica 28 maggio sotto la Tettoia Nervi (che se piove tutto resta come è!) in Piazza Lucio Dalla (all’interno del festival DiMondi), dove per una giornata intera ci saranno una quarantina di stand di vintage, second hand, artigianato, candele, gioielli, riciclo creativo, illustrazioni, stampe, cartoline…Ma non è solo un mercatino, diciamolo: tanta musica, intrattenimento, sport e allegria per grandi e per piccini, persino delle lezioni di yoga e pilates a contributo libero. Dalle 17.00 alle 22.00 electro djset by Luftraum Gate. Sono previsti rimedi anche per la sete e per la fame visto che Food and beverage sono garantiti dal Festival DiMondi

Il progetto "Armadio Circolare": che cos'è?

Il progetto "Armadio Circolare" nasce 4 anni fa dall’idea comune di un gruppo di amic? per dare una forma più strutturata e divertente al cambio armadio stagionale, che per l’occasione diventa “armadio circolare". La prima edizione si svolge a Novembre 2017 in un bellissimo appartamento arancione in pieno centro a Bologna. Visto il successo della prima edizione il gruppo diventa sempre più affiatato e le occasioni di ripetere ”Armadio Circolare” si moltiplicano, coinvolgendo e richiamando sempre più espositori di vintage e second-hand e con la partecipazione speciale di brand e artigiani locali ogni volta più particolari e sofisticati.

Gli eventi si sono svolti in spazi e location sempre diverse gli ultimi in ordine di tempo: ‘Bolognina Market’ al Parco di Villa Angeletti, ‘San Petronio Market’ da Zapap Officine Urbane e il ‘BOLO XMAS MARKET’ da Officina Acrobatica dentro il Parco del Dopo Lavoro Ferroviario.

Luftraum

Luftraum è spazio aereo in tedesco.

Lo spazio aereo è il luogo di incontro di 4 amici che nel 2014, durante una folgorante serata a Marghera, decidono di fare i dj.

Da allora il collettivo collabora con le principali realtà e club bolognesi proponendo serate e format quali: 'More Sound', 'MxTechno, Sync', ‘Lookin up’ e ‘Pic Electro Nic’ domenicale, appuntamenti periodico di dance music con il solo obiettivo di far ballare e divertire.

Nel 2018-2019 ha collaborato al format V.A.K.K.A. sempre al Cassero. Nell’estate del 2019 organizza nella suggestiva cornice dei colli bolognesi i festival di musica elettronica ‘More sound’ e ‘Sound Cube’ coinvolgendo diversi dj locali. Per il capodanno 2019 apre il dj set di fine anno di Myss Keta al Dumbo. Mostra meno

(Progetto grafico: Noemi Zanon)