Le performance di Moira Lena Tassi

Ad ART CITY BOLOGNA 2024 figura anche l' artista di Città di Castello Moira Lena Tassi che presenterà le sue opere e le sue performances presso le due note gallerie " La Corte di Felsina " e " Galleria De' Marchi", nel centro storico di Bologna.

Sabato 3 febbraio alle 17.00 l' artista aprirà il vernissage della mostra collettiva d' arte contemporanea della Galleria De' Marchi con la performance " Visioni senza tempo: tra umanità e sogni di speranza" . In questa occasione la Tassi si esibirà in un' azione teatrale, con abito a cura dell' artista. Presenterà inoltre " Prospettive senza tempo", un' opera pittorica che segna il suo esordio nell' arte concettuale, realizzata con tecniche particolari ispirate anche al kintsugi.

La performer descrive il suo intento : " Con " Visioni senza tempo: tra umanità e sogni di speranza " voglio trasmettere un messaggio di pace, unione e fratellanza, che tocchi profondamente le persone.

Questa performance è l' evoluzione di un progetto precedente presentato a Venezia, ma acquisterà maggior forza e incisività grazie a nuovi elementi.

Durante l' esibizione verranno proiettate sequenze di un film del 1940 che ha fatto la storia del cinema ed è ancora molto attuale per le tematiche che affronta e indosserò abiti scelti e creati appositamente per l' occasione. Questo si lega strettamente a " Prospettive senza tempo", un dittico che esplora nuove tecniche e linguaggi espressivi, includendo materiali di riuso contemporanei.

L' opera con una forte presenza fisica e materica, rappresenta la metafora di un pianeta lacerato dalle ferite, ferite che possono essere ricostruite seguendo l' insegnamento dell' antica tecnica giapponese del Kintsugi: dobbiamo imparare dai nostri errori, dobbiamo imparare dalla storia, ma finché esisterà una sola guerra nel mondo, non avremo imparato nulla.

Inoltre inviterò il pubblico a interagire con l'opera, lasciando un' impronta impattante".

La mostra in Galleria De' Marchi alla quale parteciperanno più di trenta artisti, sarà aperta al pubblico fino al 18 febbraio tutti i giorni dalle 16.30 alle 19.30, esclusa la domenica.

Sempre sabato 3 febbraio, ma alle 18.00 l' artista di Città di Castello inaugurerà la mostra collettiva d' arte contemporanea " LITTLE AND PRECIOUS Le Miniature", curata dalla Storica dell' arte Anna Rita Delucca, con la Performance " I limiti sono nella nostra mente", con testo scritto e recitato da lei stessa. Durante la performance indosserà un abito creato appositamente per l' occasione e sarà esposta una sua opera che diventerà collettiva, poiché coinvolgerà gli spettatori presenti per renderla ancora più significativa. Spiega la performer: " In questa performance mi sono ispirata a Sarah Biffen, la pittrice senza braccia e gambe a causa della focomelia, che diventò la miniaturista più famosa e richiesta dell' epoca vittoriana. La storia di Sarah Biffen mi ha colpito particolarmente: ancora non riesco a capire come abbia fatto a dipingere miniature, opere piccolissime in modo dettagliatissimo tenendo il pennello in bocca. Le sue umili origini e la sua disabilità non l' hanno mai fermata, la sua vita è stata piena di sfide, quasi tutte vinte, soprattutto quella alla quale teneva di più: essere riconoscuita come Artista. Grazie alla sua grande forza di volontà, e dopo tanto impegno e tanto studio venne ammessa alla Royal Academy of Arts, infrangendo la regola che vietava in quel periodo alle donne l' ingresso nella scuola e in seguito ricevette la medaglia d' argento all' Accademia Reale come miniaturista. Sarah Biffen ci ha lasciato Miniature dal grandissimo valore artistico riconosciuto anche oggi: uno dei suoi autoritratti nel 2019 è stato battuto all' asta per la cifra di 137.000 sterline. Da dove si trova ora, penso che ne sarebbe molto fiera. E soprattutto ci ha lasciato una preziosa eredità, dimostrandoci con la sua arte che i limiti sono nella nostra mente".

Alla mostra dedicata alle miniature, un genere poco trattato dai creativi contemporanei espongono più di trenta artisti che sfidano il tempo e si misurano con questo genere inconsueto, ciascuno rispettando il proprio stile e cimentandosi in un tema liberamente scelto.

Moira Lena Tassi " ha sfidato il tempo" realizzando sei ritratti in miniatura, opere che riflettono la sua maestria e versatilità: " Il mio Kintsugi " ( autoritratto), " Mio figlio Giulio", " Mio padre ventenne", " Sarah Biffen", " Femminilità oltre il muro aureo", " Pensieri tra le crepe d' oro", tutte miniature di dimensioni 10× 15 cm, incorniciate e realizzate con tecniche pittoriche diverse. Queste miniature, oltre ad essere esteticamente affascinanti, sono una testimonianza della profonda riflessione di Tassi sui temi dell'identità, degli affetti familiari, della femminilità e del passato.

La mostra con ingresso libero, resta aperta tutti i giorni dalle ore 15.30 alle 19.00 fino a domenica 11 febbraio 2024, presso La Corte di Felsina, via Santo Stefano 53, Bologna.

Il programma con tutti gli eventi al completo per ArteFiera Art City White Night Sabato 3 febbraio 2024



Gallery





https://www.artefiera.it/in-citta/mappa-art-city-e-art-city-white-night/dettaglio-evento/991.html?evento=116749&_gl=1*1fd3ptm*_up*MQ..&gclid=CjwKCAiAtt2tBhBDEiwALZuhAJh0nyjMymdWjaU4X9MlOFc8ZKPLLidnnx7nJj5iLsMhdWPcIVcvDRoCuqsQAvD_BwE