Sabato 2 dicembre "Bachi da Pietra" live al Locomotiv Club.

"Accetta & Continua" è il titolo del nuovo lavoro in studio dei Bachi Da Pietra in uscita a novembre 2023. Il tour a supporto del disco partirà il a novembre e toccherà i club della penisola.

Il disco segna un’altra pietra miliare nel percorso evolutivo che fin dagli esordi caratterizza la band, unica e non catalogabile nel panorama del rock italiano degli ultimi vent’anni. Una discografia che traccia ormai una saga multiforme ma coerente, dall’estetica precisa e spesso spietata. Chi vi accede Accetta il confronto senza filtri con un microcosmo in metamorfosi Continua, perfettamente a fuoco e sempre sintonizzato sul presente.