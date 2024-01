La Baracca-Testoni Ragazzi: gli spettacoli del weekend 27-28 gennaio

L’ultimo weekend di gennaio de La Baracca – Testoni Ragazzi alla Sala Centofiori (Via Gorki 16) è dedicato a due spettacoli storici, tra i più amati dal pubblico. Sabato 27 gennaio alle 16:30 e alle 18:00 andrà in scena “L’Elefantino”, spettacolo che quest’anno compie 30 anni dal suo debutto, una storia che, con i suoi calzini che prendono vita e diventano degli animali, ha girato tutto il mondo e continua a incantare chi la ascolta. Domenica 28 gennaio alle 11:00 è la volta di “Storia di un armadio”, rappresentato per la prima volta nel 1993. Protagonisti un uomo e un armadio in continua trasformazione, per raccontare come il grande e il piccolo non siano un valore, ma solo uno stato.

Gli spettacoli sono inseriti all’interno della programmazione degli “Small Size Days”, evento annuale della rete Small Size, nato per celebrare e promuovere le arti performative per la prima infanzia attraverso spettacoli, laboratori, incontri, performance, mostre e altro. Ogni membro partecipa con attività organizzate localmente o presentate online, creando così un evento internazionale diffuso. Quest’anno “Small Size Days” si tengono dal 26 al 28 gennaio e hanno come tema ispiratore le storie di alberi: “L’albero è simbolo di crescita, qualcosa di flessibile ma stabile e ha anche una connessione con la natura della quale dobbiamo prenderci cura. Può crescere da un seme, può essere piccolo oppure un grande albero protettivo”.

"L’Elefantino"

Sabato 27 gennaio alle 16:30 e alle 18:00 – Sala Centofiori (età: 3-6 anni; durata: 40’)

Mamma e papà hanno dato a Bubu l’incarico di lavare tutti i calzini della famiglia. È un lavoro noioso e Bubu, mentre lava, si racconta e ci racconta una storia. Come per magia i calzini prendono vita e si trasformano in animali della giungla che ci racconteranno di come il piccolo elefantino dal piccolo naso, dotato di un’insaziabile curiosità, fu il primo di tutti gli elefanti ad avere la proboscide e di come scoprì quanto gli fosse utile. L’elefantino incontrerà animali di tutti i colori e di tutte le dimensioni, ma soprattutto incontrerà canzoni, perché ogni calzino ha un suono che fa cantare. Sono suoni che ricordano l’Africa, voci che lasciano immaginare la terra, gli alberi o l’acqua verde e limacciosa del fiume. La storia raccontata dall’elefantino è tratta molto liberamente da un racconto di Rudyard Kipling. Immaginazione, sorpresa, curiosità e canto sono gli elementi che animano questo racconto.

"Storia di un armadio"

Domenica 28 gennaio alle 11:00 – Sala Centofiori (età: 1-4 anni; durata: 35’)

Questa è una storia di grandi e di piccoli. Una storia che nasce da un armadio in continua trasformazione che diventa albero dal quale escono fiori, uccelli, e poi una montagna piena di nuvole, pioggia, sole e mucche che saltano da una cima all’altra, fino a trasformarsi in un elefante che corre con il suo sederone per incontrare l’animale più grande del mondo: il dinosauro!

Un gioco di nonsense per raccontare l’incontro di un uomo con il mondo che lo circonda. Per raccontare come il grande e il piccolo non siano un valore, ma solo uno stato.