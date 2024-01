A Bologna torna la Befana di solidarietà per la Casa dei risvegli Luca De Nigris, la struttura dell'Ausl dedicata alla riabilitazione, formazione e ricerca nel campo delle Gravi cerebrolesioni acquisite.

La 26esima iniziativa della manifestazione, promossa da Gli amici di Luca, si svolgerà dal 4 al 6 gennaio con il patrocinio di Comune e Ascom e in collaborazione con Cna, centro commerciale Vialarga Spazio Conad, teatro Duse e Fantateatro.

Programma:

Il 4, per cominciare, la Befana (interpretata dall'attrice Paola Mandrioli) apparirà all'ospedale Maggiore per incontrare i bambini ricoverati in pediatria e chirurgia pediatrica, per poi spostarsi nei due giorni successivi al centro commerciale Vialarga per la vendita benefica di calze. Il 5 ci sarà la distribuzione dei panettoni (offerti dai dipendenti del Comune e dell'Università) agli ospiti della Casa dei risvegli, con la partecipazione del testimonial della struttura Alessandro Bergonzoni. Sempre il 5, al Duse, lo spettacolo di beneficenza "La spada nella roccia" a cura di Fantateatro. La mattina del 6, poi, da Palazzo D'Accursio partirà il giro della Befana a bordo del "trishow" guidato dal sindaco Matteo Lepore con l'arcivescovo Matteo Zuppi. A seguire, spazio alla Befana degli artigiani targata Cna: quest'anno non più "sotto la torre", visto il cantiere della Garisenda, bensì "oltre la torre" e cioè in via Rizzoli, con le animazioni di Fantateatro e le caldarroste di Nicola Fusaro. Nel pomeriggio, poi, festa all'Arcoveggio in occasione del Gran premio della vittoria. Tra gli altri eventi in programma anche una mostra al centro Vialarga (dal 3 al 6) con gli elaborati prodotti dai ragazzi delle scuole primarie sul tema: "Quali sono i doni che la buona Befana può portare all'umanità intera, su tutta la terra?".