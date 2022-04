"Bologna In Fiore": i profumi e i colori della primavera in Piazza Minghetti

Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 aprile torna la manifestazione che trasforma piazza Minghetti e del Francia, in uno straordinario giardino con fiori e piante, anche rare: Bologna In Fiore con tutti i profumi e i colori della primavera.

Piazza Minghetti e Piazza del Francia di nuovo invase da colori, profumi di primavera, grazie all’edizione di Bologna in Fiore, la manifestazione florovivaistica organizzata da SGP eventi con il patrocinio del Comune di Bologna. Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 maggio, il capoluogo felsineo tornerà ad essere la capitale dello shopping “green” e salutare; fare giardinaggio, si sa, fa bene all'umore e a Bologna in Fiore sarà possibile trovare tutto l'occorrente per trasformare la propria casa in un bellissimo giardino con piante e fiori insoliti, o in un odoroso orto, da cui attingere per arricchire pranzi e cene. Non c'è bisogno di avere il pollice verde, bastano volontà e amore per la natura e il verde.

Gli appassionati di verde potranno ammirare ed acquistare piante e fiori, anche rari, che sbocceranno in primavera e per tutta l’estate. Esotiche ed orientali, colorate, profumate e di grandi dimensioni.

Tutti i floricoltori presenti sono produttori, pertanto sarà possibile acquistare direttamente da loro, senza ulteriori passaggi che comporterebbero costi aggiuntivi. Inoltre forniranno consigli su come coltivare al meglio le piante da loro prodotte.