Al via il cinema in Piazza Maggiore: grandi ospiti, la dedica a Marescotti, si chiude con la Filuzzi

Una rassegna amatissima da tutti, una Piazza Maggiore che lascia sempre senza fiato. Anche quest'anno il grande schermo a cielo aperto torna a riaccendersi con le proiezioni di "Sotto le stelle del cinema": 53 serate e un cartellone che va dal 19 giugno al 14 agosto e che intreccerà il programma serale della 37ª edizione del festival Il Cinema Ritrovato (24 giugno – 2 luglio), per regalare alla città uno dei riti più amati dai bolognesi e dai tanti turisti che sono tornati a Bologna.

Ancora una volta il palcoscenico di Piazza Maggiore sarà affollato di ospiti, Premi Oscar e Palme d’Oro: Pupi Avati con La casa delle finestre che ridono, Pino Donaggio autore delle musiche di Blow Out di Brian De Palma, la fotografa Nan Goldin per l’omaggio ad Anna Magnani con Bellissima, la montatrice tre volte Premio Oscar Thelma Schoonmaker per l’omaggio al marito Michael Powell, il produttore Jeremy Thomas e il regista Luca Guadagnino per l’omaggio a Bernardo Bertolucci, la sceneggiatrice Mary Sweeney per Una storia vera di David Lynch, il regista due volte Palma d’Oro al Festival di Cannes Ruben Östlund con il suo The Square, gli scenografi pluri-premiati agli Oscar Francesca Lo Schiavo e Dante Ferretti con lo scorsesiano Casino, la regista Roberta Torre con il suo Tano da morire, la regista Laura Samani con il suo Piccolo corpo, il regista Leonardo Di Costanzo con Ariaferma, Altan per il Premio Cipputi, Mario Martone con il suo ritratto di Eduardo Scarpetta Qui rido io. L’edizione 2023 di Sotto le stelle del Cinema è dedicata a Ivano Marescotti, scomparso lo scorso mese di marzo: molte serate saranno accompagnate con immagini e sequenze delle più belle interpretazioni dell’attore romagnolo.

Il programma completo di Sotto le stelle del Cinema 2023

L’aiuto agli spettatori disabili

Si rinnova l’accordo tra Cineteca, Comune di Bologna e PMG Italia per il servizio di accompagnamento con il Bologna For Community degli spettatori con disabilità o fragilità, che accompagnerà persone con disabilità, avvalendosi anche dei volontari della onlus Io Sto Con. Per le richieste e informazioni scrivere a: sottolestelledelcinema@iostocon.org

Chi rende possibile Sotto le stelle del cinema e Il Cinema Ritrovato

