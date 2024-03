BOOM! Crescere nei libri 2024 Bologna: tanti eventi da aprile a giugno

BOOM! Crescere nei libri 2024 Bologna, 4 aprile - 9 giugno La prima mostra italiana di Anne Brouillard, gli albi illustrati de L'occhio del mondo, i focus dedicati alla Slovenia e al Brasile, il ritorno in citta?di Lorenzo Mattotti, le mostre dedicate a Davide Calì e Taiwan, le rassegne Fumetto in citta?e ABABO BOOM!, il compleanno di Ulf Stark (80), più di 40 mostre e due mesi di BOOM! a scuola: dal 4 aprile al 9 giugno 2024 Bologna è tutta per le bambine e i bambini, a cui offre il meglio della cultura e dell’editoria per l’infanzia dal mondo Promosso da Comune di Bologna e BolognaFiere A cura di Settore Biblioteche e Welfare culturale

Comune di Bologna e Hamelin Nell’ambito del Patto per la lettura di Bologna In occasione di Bologna Children’s Book Fair Dal 4 aprile al 9 giugno 2024 la 6° edizione di BOOM! Crescere nei libri porta a Bologna il meglio della creativita? internazionale nel campo dell’illustrazione e dell’editoria per l’infanzia. In occasione della 61ª edizione di Bologna Children’s Book Fair (8 - 11 aprile) e per i due mesi successivi, la citta? offre ai bambini e alle bambine che la abitano o la visitano un programma prezioso, ricco di mostre ed eventi. 40 mostre, 74 laboratori e oltre 100 ospiti, oltre ai 60 incontri nelle classi del progetto BOOM! a scuola compongono un cartellone che per due mesi dà a bambine e bambini l’opportunità di incontrare il meglio della cultura a loro dedicata.

Ma BOOM! non è solo un programma ricco e di lunga durata: l’offerta che rivolge all’infanzia intende essere anche una dichiarazione ribadita a tutte e tutti: la letteratura e l’illustrazione per l’infanzia sono forme d’arte a tutti gli effetti, con una loro propria specificità che le colloca a pieno titolo dentro il panorama creativo e artistico internazionale. Che l’albo illustrato possa essere arte lo dimostra bene Anne Brouillard, ospite speciale di questa edizione e protagonista di una mostra promossa da Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, artista che di questo linguaggio ha segnato alcuni ineguagliabili vertici, ancora poco conosciuti in Italia. Come tutti i classici, gli albi di Brouillard riescono a parlare con forza anche al nostro presente e a tutte le età: da quasi 35 anni l’autrice racconta del nesso inscindibile che esiste tra l’umano e la natura, e di come il rapporto tra il tempo e lo spazio rappresenti il legame intrinseco a tutto il vivente. Durante BOOM! tutta la città, grazie al rapporto diretto con Bologna Children’s Book Fair, si esprime, maggiormente rispetto ad altre occasioni, dando visibilità a scene dell’illustrazione contemporanea ancora poco esplorate in Italia: mostre e appuntamenti puntano lo sguardo su paesi come il Brasile, l’Iran, Taiwan e la Slovenia, Ospite d’Onore di BCBF, e sulle loro culture visive. A questi si aggiungono i 12 paesi degli editori coinvolti nel progetto L’occhio del mondo (Rwanda, Giappone, Messico, Corea del Sud, India tra gli altri), protagonisti in questi mesi di decine di iniziative nelle biblioteche di Bologna, le quali hanno attivato sul territorio collegamenti con specifiche comunità linguistiche. Gli editori del progetto presentano il loro lavoro complessivo in Salaborsa con una giornata di studi e una mostra: un giro intorno al mondo tra paesi ancora non abbastanza frequentati da parte dell’editoria italiana per l’infanzia, a cui BOOM! dedica ampio spazio, riconoscendone la ricchezza linguistica e culturale e offrendo proposte di eccellenza dedicate alle bambine e ai bambini di tutte le lingue.

Prosegue anche durante questa edizione la celebrazione di grandi autori che hanno segnato con forza la cultura per l’infanzia e non solo: BOOM! riporta in città Lorenzo Mattotti, uno dei disegnatori italiani più noti al mondo; omaggia il lavoro di Davide Calì, autore di oltre 100 albi illustrati; festeggia gli 80 anni dalla nascita di Ulf Stark, notissimo scrittore scandinavo, secondo solo ad Astrid Lindgren, con una maratona di lettura. BOOM! non solo porta in città i più grandi nomi dell’illustrazione dal mondo, ma si fa anche palcoscenico per i giovani talenti che a Bologna arrivano per studiare e formarsi: l’Accademia di Belle Arti di Bologna festeggia il ventennale del Corso di Fumetto e Illustrazione, il primo in Italia, con una nuova edizione della rassegna ABABO BOOM! grazie alla quale si riuniscono generazioni diverse di artiste e artisti. BOOM! Crescere nei libri e? promosso da Comune di Bologna e BolognaFiere, curato dal Settore Biblioteche e Welfare culturale del Comune di Bologna insieme ad Hamelin nell’ambito del Patto per la lettura di Bologna, e gode del patrocinio di IBBY Italia, organizzazione internazionale che sostiene il diritto ai libri e alla lettura per bambine e bambini, ragazze e ragazzi di tutto il mondo.

BOOM! contribuisce a rendere effettivi gli obiettivi di promozione della lettura e di universalita?dell’accesso alla conoscenza che accomunano questi soggetti e tutti gli operatori – le biblioteche comunali di Bologna (Archiginnasio, Salaborsa, Salaborsa Ragazzi, Salaborsa Lab R. Ruffilli, Jorge Luis Borges, Borgo Panigale, Amilcar Cabral, Casa di Khaoula, Corticella - Luigi Fabbri, Natalia Ginzburg, Lame - Cesare Malservisi, Orlando Pezzoli, Scandellara - Mirella Bartolotti, Luigi Spina - Casa Gialla, Oriano Tassinari Clò, Biblioteca Italiana delle Donne, Biblioteca Istituto Storico Parri), le librerie, le scuole, le istituzioni culturali, le autrici e gli autori, le case editrici e i docenti – i quali ogni giorno portano avanti la stessa istanza sull’intero territorio della Citta? Metropolitana. La sinergia con Bologna Children’s Book Fair consente di rafforzare questo lavoro, offrendo occasioni di avvicinamento allo straordinario patrimonio di persone, storie, linguaggi artistici e letterari della città. Gli oltre due mesi di durata permettono infatti di superare la contingenza dell’evento e di mettere in campo azioni capaci di generare effetti a lungo termine sul territorio: le biblioteche si arricchiscono di nuovi titoli, gli spazi culturali si aprono a bambine e bambini e giovani lettrici e lettori si avvicinano ai libri e alla lettura.

È questo anche l’obiettivo di BOOM! a scuola, il progetto di educazione alla lettura che porta nelle biblioteche e nelle scuole autrici e autori da tutto il mondo affinche?le bambine e i bambini che ne 2 hanno letto e amato i libri possano incontrarli e conoscerli. Quest’anno il progetto prevede più di 60 incontri grazie al lavoro del Comune di Bologna e specificatamente dell’Area Educazione Istruzione e Nuove Generazioni e del Settore Biblioteche e Welfare culturale in collaborazione con Hamelin, i Distretti Culturali della Citta?Metropolitana e le oltre 30 case editrici che partecipano all’iniziativa. La terre tourne. Scivolare nel tempo di Anne Brouillard La terre tourne. Scivolare nel tempo di Anne Brouillard e? la prima mostra realizzata in Italia di un’artista che ha portato l’illustrazione a una delle sue massime espressioni: Anne Brouillard. Dopo una carriera sorprendente e oltre 50 albi illustrati che in Belgio, il suo paese d’origine, e in Francia hanno ricevuto numerosi premi importanti, Brouillard arriva finalmente in Italia grazie a Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, che promuove presso la propria sede un progetto speciale curato da Hamelin e realizzato in collaborazione con orecchio acerbo, Babalibri, Pastel-l’E?cole des loisirs, Esperlue?te éditions, WBI e in partnership con Gruppo Hera. Il titolo della mostra richiama uno degli albi capolavoro di Brouillard, La terre tourne, meditazione profonda su ciò che il tempo fa alla natura, al paesaggio, alle persone. L’albo è anche emblema della capacità senza uguali di Brouillard di osservare e raccontare l’essenza del rapporto con la natura, che l’ha resa pioniera di una tendenza che oggi è diffusa nell’albo per l’infanzia. La mostra presente 200 opere originali e inaugura martedì 9 aprile alle ore 18.30 alla presenza dell’autrice. Per rendere appieno l’immersività dell’universo visivo di Brouillard, accompagnano la mostra un ciclo di visite guidate per bambine e bambini, a cui è dedicato un libro pensato per accompagnarli alla scoperta della mostra, e un’installazione realizzata appositamente per gli spazi di Hamelin in via Zamboni 15. A casa di Killiok è il titolo dell'installazione che trasforma la sede dell’associazione in uno spazio intimo in cui incontrare i personaggi più celebri di Brouillard, tra cui proprio Killiok, creatura buffa e misteriosa che abita su un lago al centro di una foresta brulicante di creature. Sarà l'artista stessa ad accompagnare il pubblico “a casa di Killiok” martedì 9 aprile, a conclusione dell'inaugurazione della monografica in Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Successivamente, l'installazione sarà visitabile dal 10 aprile fino al 17 maggio.

Hamelin dedica a Brouillard anche un numero della collana di monografie Oblo? con saggi critici, immagini inedite e una lunga intervista in cui l’autrice racconta i nodi piu? importanti della sua poetica: il tempo, la natura, l’attesa, l’infanzia. Per ascoltare dal vivo Brouillard è previsto un incontro nell’ambito della rassegna ABABO! BOOM: il 12 aprile alle ore 11, nell’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, l’autrice dialoga con Giordana Piccinini ed Emilio Varrà di Hamelin. Il progetto è promosso da Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, curato da Hamelin e realizzato in collaborazione con Bologna Children’s Book Fair, orecchio acerbo, Babalibri, Pastel L’École des loisirs, Esperluète éditions e WBI, in partnership con Gruppo Hera. L’occhio del mondo: 12 editori da 12 paesi, per 11 biblioteche L’editoria può essere un modo per fare un giro del mondo, dal Rwanda al Giappone, dalla Norvegia al Messico: questo è il presupposto che muove L’occhio del mondo, 12 piccoli editori internazionali indipendenti provenienti da altrettanti paesi che a Bologna si sono incontrati per la prima volta grazie alla Fiera e che ora hanno trovato casa nelle biblioteche della città. Attraverso il linguaggio universale delle figure e degli albi illustrati, i libri di questi editori portano diversità di segni e stili, e soprattutto di lingue e culture. Il progetto, curato da Hamelin e Topipittori, è la tappa italiana de L’œil du monde, nato da un’idea dell’editore francese MeMo con il preciso obiettivo di consegnare le eccellenze 3 dell’albo illustrato internazionale nelle mani attente e curiose di piccole lettrici e piccoli lettori. L’occhio del mondo non poteva che partire dalle biblioteche, luoghi fondamentali per permettere ai libri per l’infanzia di qualità di arrivare a tutte le bambine, a tutti i bambini e ad ogni famiglia. Con il supporto del Settore Biblioteche e Welfare culturale del Comune di Bologna, in collaborazione con Bologna Children’s Book Fair e con il cofinanziamento del progetto Creative Europe, 11 biblioteche del Settore Biblioteche bolognese hanno ciascuna “adottato” uno degli editori coinvolti, ne hanno acquistato i libri e hanno progettato laboratori e attività per approfondirne la lingua, la cultura e l’immaginario visivo. Le case editrici coinvolte sono: A Buen Paso (Spagna), Bakame (Rwanda), Baobab (Repubblica Ceca), Jaimimage (Corea del Sud), Magikon (Norvegia), MeMo (Francia), One Stroke (Giappone), Petra Ediciones (Messico), Planeta Tangerina (Portogallo), Tara Books (India), Topipittori (Italia), Wytwo?rnia (Polonia). Ad accomunarle, una visione d’infanzia e le convinzioni etiche e culturali che muovono la progettazione e pubblicazione di albi per i più piccoli. Per BOOM! due grandi eventi in Salaborsa: la mostra L’occhio del mondo, esplorazione delle molteplici direzioni espressive e narrative dell’albo illustrato attraverso la produzione dei 12 editori, specchio delle tradizioni visive dei dodici paesi, e una giornata di studi internazionale sul tema Albi illustrati, lettura, scuola ed editoria, in programma il 7 aprile, che ha subito registrato un grande interesse con il numero massimo di partecipanti già raggiunto. La mostra inaugura lo stesso giorno alle 18.30 ed è visitabile fino al 31 maggio durante gli orari di apertura della biblioteca. Ad affiancare questi due momenti è previsto un ricco programma di laboratori e di visite guidate per bambine, bambini e famiglie, il quale rappresenta il naturale prolungamento delle attività svolte nelle biblioteche bolognesi durante i mesi precedenti, accrescendo la meraviglia di tutto il viaggio nel progetto. When Two Seas Meet in Bologna. Un mare di storie: Davide Calì / Un mare di creatività: Taiwan Al Museo Civico Archeologico, Locus Publishing e Accademia Drosselmeier presentano il progetto When Two Seas Meet in Bologna, a cura di Grazia Gotti e Rex How, composto dalle due esposizioni Un mare di storie: Davide Calì e Un mare di creatività: Taiwan per immergersi in due realtà: l’opera di Davide Calì e l’isola di Taiwan. Cosa hanno a che fare questi due mondi apparentemente lontani? Sono mondi che comunicano. Ad esempio Rex How, co-curatore di questo evento, che ha pubblicato ben cinque libri di Davide Calì, non sapeva che a Bologna si stava preparando una mostra. Era già tutto scritto? Siamo solo gli esecutori di un programma già dato? O tutto ciò è il risultato di passioni comuni, di esperienze condivise? Ecco forse come si può spiegare questa mostra. È il frutto di una fraterna amicizia fondata sui libri. E dai libri di Davide Calì ai libri taiwanesi il passo è stato breve. In mostra illustratori, cartoonist, artisti digitali taiwanesi e ventiquattro illustratori dal mondo per le storie di Davide Calì.

La doppia mostra inaugura il 9 aprile alle ore 19. In collaborazione con il Settore Musei Civici del Comune di Bologna, con il patrocinio di Bologna Children’s Book Fair. Lorenzo Mattotti e I miei stupidi intenti BOOM! 2024 segna il ritorno a Bologna di Lorenzo Mattotti, uno dei disegnatori italiani piu?amati in tutto il mondo, con un originalissimo lavoro di illustrazione nato dall’incontro con il romanzo I miei stupidi intenti, esordio rivelazione di Bernardo Zannoni, edito da Sellerio. Il romanzo di Zannoni, vincitore del Premio Campiello 2022 e del Premio Bagutta Opera Prima 2022, ha per protagonista una faina che scopre il mondo; Mattotti lo interpreta dando vita a un mondo di foreste e tane sotterranee, una natura vitale come gli animali protagonisti e resa unica grazie a un sottilissimo pennello e all’inchiostro a china color sanguigna. I miei stupidi intenti è in mostra presso Squadro 4 Galleria Stamperia d’Arte, che ha curato il progetto espositivo in collaborazione con Sellerio, dall’8 aprile all’8 maggio, con inaugurazione e firmacopie dei due autori l’8 aprile alle 19. Fumetto in citta? In questi anni il fumetto si sta dimostrando uno dei linguaggi piu? capaci di raccontare le contraddizioni del presente, e quello per l’infanzia non fa eccezione: la rassegna Fumetto in citta? porta a Bologna il meglio del fumetto che parla a bambine e bambini del mondo che ci circonda, e soprattutto di quello che ci aspetta. Un esempio è Ariane Hugues, autrice nota al giovane pubblico francese grazie al suo lavoro per la rivista Biscoto, che nel suo ultimo graphic novel L’anno straordinario, edito da Canicola, usa un’avventura fantastica per raccontare il clima che cambia. L’associazione Canicola le dedica una doppia mostra: Equinozio d’autunno alla Biblioteca Borgo Panigale (inaugurazione 6 aprile ore 12) e L’anno straordinario alle Serre dei Giardini Margherita (inaugurazione 6 aprile ore 18). Entrambe le inaugurazioni sono precedute da laboratori con l’autrice. Una riflessione sul futuro incerto si ritrova in Collo di bottiglia, l’esordio di Marco Quadri per Edizioni BD in mostra allo spazio Parsec.

Questo viaggio lisergico in un mondo che rispecchia spietatamente la nostra realta?inaugura l’8 aprile alle 20 ed è visitabile fino al 14 aprile. Ai piu?piccoli e?dedicata la mostra Eolica Bambi, a cura di Canicola, Maple Death Records e Depress, sulle vetrate della Ex Casa del Custode (Parco della Montagnola), frutto di una performance collettiva di artiste e artisti della musica e del fumetto che il 17 aprile dalle ore 17 disegneranno e suoneranno con bambine e bambini: Laura Agnusdei, Majid Bita, Francesca Bono, Matteo Braghin, Jonathan Clancy, Andrea De Franco, J.H. Guraj, Pastoraccia, Stefano Pilia, Cristina Portolano, Silvia Rocchi, Martina Sarritzu, Michelangelo Setola. L’evento si svolge in collaborazione con Arci Bologna. Non mancano gli appuntamenti per amanti della storia del fumetto: l’11 aprile alle ore 17, alla libreria Modo Infoshop, l’editore Sigaretten dedica un omaggio a un maestro come Daniel Clowes, attraverso un dialogo tra Alessandro Tota e Alessio Trabacchini che ne ripercorrono la carriera. Slovenia: alla scoperta dell’Ospite d’Onore di Bologna Children’s Book Fair Ogni anno Bologna Children’s Book Fair presenta una nazione Ospite d’Onore e ne mette in valore la produzione per l’infanzia: ospite del 2024 è la Slovenia, la quale sarà presente anche in citta?con tanti appuntamenti grazie ai quali è possibile scoprire il valore dei loro specifici progetti editoriali. Si parte il 6 aprile alle ore 16 al Cinema Modernissimo, dove la Cineteca, in collaborazione con il festival Animateka, propone Storie animate dalla Slovenia, una selezione di corti animati creati al computer o in analogico, con pupazzi, fiammiferi e ritagli di carta. Inaugura l’8 aprile alle 19 alla Libreria per Ragazzi Giannino Stoppani la mostra Il portoghese blu. Viaggi inaspettati in mondi sottosopra, con le illustrazioni realizzate da Damijan Stepanc?ic?, già nominato all’Astrid Lindgren Memorial Award, per l’omonimo romanzo di Peter Svetina edito da Sinnos, viaggio fantastico della protagonista Anna Clara nel paese del misterioso Portoghese Blu.

Il 9 aprile alle ore 17 la Biblioteca Lame Cesare Malservisi ospita l’autrice Nataša Kon? Lorenzutti in un incontro che ruota intorno all’opera Tronci. Rabbit’s House / La casa del coniglio è lo spettacolo scritto da Anja S?tefan e diretto da Martina Mauric?Lazar che racconta la storia di Piccolo Coniglio, rimasto senza casa. Questa profonda riflessione sull’amicizia va in scena al Teatro Testoni Ragazzi il 10 e l’11 aprile alle 18. Per chi si occupa di educazione alla lettura, invece, il 10 aprile dalle ore 9 la Biblioteca Salaborsa ospita la conferenza We Love Reading. Sulle buone pratiche di promozione alla lettura, un confronto con esperte ed esperti dalla Slovenia nel campo della letteratura per ragazze e ragazzi. 5 Illustrazione brasiliana contemporanea Altro paese protagonista di questa edizione è il Brasile, che vanta una vivacissima scena dell’illustrazione, ancora poco nota in Italia. BOOM! ne offre una ampia panoramica con le tavole di 40 autrici e autori selezionati dal Premio Filex e protagonisti di una mostra negli spazi di ZOO. Premio Filex - Illustrazione brasiliana contemporanea è infatti il titolo della collettiva curata da Flávia Bomfim, Valquíria Prates e FILEXPANDIDO, il Festival dell’Illustrazione e della Letteratura Espanso di Salvador/Bahia, in collaborazione con Página Galeria e ZOO. Questo ritratto variegato dell’illustrazione emergente brasiliana è visitabile dal 10 aprile al 9 maggio e inaugura il 10 aprile alle ore 19:30.

La Biblioteca Amilcar Cabral ospita invece il lavoro dell’illustratore Daniel Kondo che ha reinterpretato le musiche di Gilberto Gil, musicista e personalità politica importante della storia brasiliana. La mostra Kondo-Gil, a cura di Alexander Fuentes in collaborazione con Biblioteca Amilcar Cabral, è aperta dall’8 aprile al 2 maggio negli spazi della biblioteca. ABABO BOOM! festeggia i 20 anni del Corso di Fumetto e Illustrazione Nel 2024 ricorre il ventennale del corso di Fumetto e Illustrazione dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, il primo corso accademico in Italia dedicato a questi linguaggi. Per celebrarlo, l’Accademia propone una nuova edizione di ABABO BOOM!, una rassegna che ben ne rappresenta la missione: da un lato un ciclo di incontri con grandi artiste e artisti ospiti di BOOM!, dall’altro mostre che promuovono giovani talenti. In programma conversazioni con grandissimi nomi dell’illustrazione come Oliver Jeffers (8 aprile ore 10:30), Ariane Hugues (9 aprile ore 11), Emma AdBa?ge (10 aprile ore 10:30) e Anne Brouillard (12 aprile ore 11). Tutti gli incontri si tengono nell’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Bologna che li ha curati in collaborazione con Hamelin, Canicola, ZOOlibri, HarperCollins, Camelozampa, Babalibri, orecchio acerbo, Pastel-l'École des loisirs, Esperluète éditions.

ABABO BOOM! è anche un’occasione unica per giovani talenti che trovano uno spazio internazionale in cui esporre i propri lavori. Tra le mostre in programma: Il primo paziente. La donazione del corpo alla scienza in graphic novel, alla Collezione delle Cere Anatomiche “Luigi Cattaneo” (inaugurazione 5 aprile ore 12), affianca le tavole di giovani autrici e autori a quelle di ospiti d’eccezione come Sara Colaone. La mostra è in collaborazione con Sistema Museale d’Ateneo, Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie e Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia dell’Università di Bologna, Accademia di Belle Arti di Bologna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Tunué. Giardino vissuto/giardino immaginato. Storia ambientale al Giardino Savioli, al Complesso del Baraccano (inaugurazione 4 aprile ore 17), raccoglie le opere di studenti del Biennio di Illustrazione per l’editoria realizzate per l'albo Un giardino, tante storie, dedicato al giardino Savioli. L’evento si realizza in collaborazione con Laboratori di educazione ambientale Giardino Savioli - Casa di Quartiere Stella, Fondazione Pietro Giacomo Rusconi - Villa Ghigi - per l’Innovazione Urbana, Accademia di Belle Arti di Bologna, Quartiere Santo Stefano. Si riconferma poi il sodalizio tra il corso di Fumetto e Illustrazione e le principali scuole d'arte internazionali: all’Alliance Franc?aise di Bologna / Istituto di Cultura Germanica, la mostra Pathfinder. Finding New Paths Where None Have Tread Before vede protagonisti i lavori di studenti provenienti da: Accademia di Belle Arti di Bologna, Cambridge School of Art di Cambridge, E?cole Supe?rieure d’Art de Lorraine di E?pina, Hochschule fu?r Angewandte Wissenschaften di Amburgo, Kyoto City University 6 of Arts di Kyoto, La Massana Arts & Design School di Barcellona. La mostra inaugura il 9 aprile alle ore 18. A seguire, si festeggia la riapertura della Biblioteca Ragazzi dell’Alliance Francaise con la fumettista Vanna Vinci. Infine, il Museo delle Bambole di Bologna ospita l’Enfant Sauvage, mostra di Elisa Pedretti, diplomata al corso di Illustrazione, dedicata alla rappresentazione del “bambino come estraneo” secondo le teorie dello studioso Dieter Richter. La mostra, a cura di Gabriele Lamberti e Marco Tosa, è visitabile fino al 15 settembre. Le mostre in città BOOM! riempie Bologna di mostre dedicate al mondo del libro per l’infanzia, grazie alla sinergia con la Children’s Book Fair che porta in citta? artiste e artisti tra i più importanti del panorama contemporaneo. Piccolo grande di Sophie Vissie?re è una mostra-gioco in Cinnoteca, lo spazio per l’infanzia della Cineteca di Bologna, ispirata all’albo dell’autrice edito da Fatatrac che rappresenta il mondo visto dalla prospettiva di bambine e bambini. La mostra, a cura di Schermi e Lavagne, in collaborazione con Fatatrac, Hélium éditions e Institut Français Italia, inaugura il 10 aprile alle 18 con una merenda con l’autrice (ingresso su prenotazione: schermielavagne@cineteca.bologna.it).

Le illustrazioni di Elisa Talentino interpretano il lavoro di Rachel Carson, riconosciuta come la madre dell’ambientalismo, nella mostra Brevi lezioni di meraviglia presso la fioreria Fuori dal Mazzo, in collaborazione con Aboca Edizioni (inaugurazione 9 aprile ore 19). Torna a Bologna il grande illustratore Neil Packer con un nuovo albo illustrato per tutte le età edito da Camelozampa, raffinatissimo nello stile e nella cura grafica: La parabola del panificio indipendente è in mostra presso Anonima Impressori (inaugurazione 8 aprile ore 19:30). Officina Margherita ospita e cura una mostra dedicata al nuovo albo per l’infanzia di Eliana Albertini, in uscita per Franco Cosimo Panini: Cosa c’è fuori. Disegni, dipinti e appunti, viaggio di un orsetto di pezza alla scoperta del mondo, inaugura il 7 aprile alle 18:30.

Il MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna propone la mostra di Nazli Tahvili e Amin Hassanzadeh Sharif, dall’Iran. Mondo che creo, mondo che desidero (inaugurazione 7 aprile ore 18) raccoglie storie in cui il cambiamento è possibile grazie alla forza delle idee, alla resilienza, all’esperienza del viaggio. La mostra è curata dal Dipartimento Educativo del MAMbo, che propone anche dei laboratori dedicati. In collaborazione con il Settore Musei Civici di Bologna e Kite Edizioni. Il Museo internazionale e biblioteca della musica ospita le tavole originali tratte dal libro Casa Musica (Come un papero innamorato) di Maddalena Vaglio Tanet, illustrato da Giovanni Colaneri. Il volume, edito da RAUM Italic Edizioni, racconta le esilaranti vicende di Renata, un’aspirante musicista alle prese con il trasferimento del nonno a Casa Musica, una casa di riposo per musicisti squattrinati. L’esposizione, a cura di Accademia Drosselmeier, inaugura martedì 9 aprile alle ore 18. E ancora: il Centro delle donne ospita Toni e la magicicada di Anna Forlati, dedicata a Toni Morrison (8 - 10 aprile, finissage e incontro alle 19). Inuit Bookshop ospita Pini di Matteo Berton (inaugurazione 9 aprile ore 19:30) realizzata con l’aiuto di Fondazione Rusconi, e cura Blooming, una bi-personale di Francesca Protopapa e Margherita Tramutoli alla Galleria B4 (inaugurazione 9 aprile ore 20:30). Ora non qui di Valentina Pucci è la mostra proposta da Ottoastudio (inaugurazione 6 aprile ore 18); DumBO ospita invece la premiazione e la relativa esposizione dell’Illustrators Annual 2024, promossa dall’Associazione Autori di Immagini e Bologna Attiva (inaugurazione 8 aprile ore 18). La casa editrice #logosedizioni propone tre eventi: la doppia mostra dedicata al libro Bella bambina dai capelli turchini di David Alvarez e Adolfo Cordova, presso Modo Infoshop (inaugurazione 8 aprile ore 19) e sulle bacheche affissive di via Indipendenza, in collaborazione con CHEAP; l’esposizione 7 delle illustrazioni del nuovo libro di Anna Paolini, Essere madre, presso BAAK Libreria Bistrot (inaugurazione 10 aprile ore 19). Le mostre arrivano anche fuori Bologna: la biblioteca “Le scuole” di Pieve di Cento ospita Mare di plastica di Sara Vivarelli (inaugurazione 6 aprile ore 10:30). Non manca, infine, l’attenzione agli esordienti: alla Galleria d’Arte Portanova12 e?allestita Facciamo che io ero una bestia di Lufo (inaugurazione con performance di Dario Moroldo, 5 aprile ore 18); Bogdan Andrei Cr?ciun presenta l’esposizione Strani giorni negli spazi di Otago Literary Agency (inaugurazione e performance, 10 aprile ore 19:30). Appuntamenti in libreria Oltre a biblioteche, scuole e luoghi della cultura, anche le librerie indipendenti rappresentano una rete fondamentale per il programma di BOOM! Si va da quelle storiche come la Libreria per Ragazzi Giannino Stoppani, punto di riferimento cittadino per il mondo della letteratura per l’infanzia, che propone numerosi incontri e firmacopie. Tra i nomi in programma: Nadia Terranova e Beatrice Masini (9 aprile ore 19.30), che presentano i rispettivi ultimi romanzi per ragazze e ragazzi; e Mac Barnett autore di brillanti albi illustrati che compare in veste di teorico con il saggio La porta segreta (Terre di Mezzo), divertita e colta riflessione sullo statuto della letteratura per l’infanzia (10 aprile ore 19:30). La Libreria Sette Volpi ospita le illustratrici della casa editrice Settenove: Amalia Mora, Cristina Portolano e Valeria Roberti dialogano il 9 aprile alle 19:30. Spazio al fumetto con gli incontri di Micol Beltramini e Agnese Innocente, autrici del graphic novel Heartbreak Hotel (Il Castoro) a La Confraternita dell’uva (9 aprile ore 19) e il firmacopie di Ariane Hugues, edita da Canicola, alla Libreria Sette Volpi (8 aprile ore 17). BAAK Libreria Bistrot, tra le ultime entrate nel panorama delle librerie bolognesi, ospita un incontro con Anna Paolini, autrice di Essere madre (#logosedizioni), il 10 aprile alle 19. Alessandro Brusaspetta e Alessandro Coppola presentano l’albo All’ombra dei papaveri (La Compagnia del Libro), ispirato alla canzone di De André La guerra di Piero alla libreria IGOR (9 aprile ore 19:30).

La libreria Attraverso accoglie tra gli altri Philippe Lechermeier, autore della saga fantasy bestseller I racconti di Maldoror edita da L’Ippocampo (10 aprile ore 17:30) e la rassegna I Saggi dì, curata da Attraverso e Hamelin, un ciclo di approfondimenti per adulti che si occupano di infanzia e lettura. I saggi dì inizia l’8 aprile alle 17:30 con un importante compleanno, quello di Alberto Manzi, di cui nel 2024 ricorrono i 100 anni dalla nascita. Insegnante e autore della trasmissione tv Non e?mai troppo tardi, portentoso mezzo di alfabetizzazione per l'Italia degli anni ‘60, Manzi e?stato anche scrittore e, a quasi 70 anni dalla prima uscita, torna in libreria in una nuova veste illustrata per Rizzoli Orzowei, il suo romanzo per l’infanzia piu?famoso. Attraverso lo festeggia con la mostra Bentornato Orzowei!, in cui le illustrazioni della giovane artista Nora ridisegnano l’immaginario del romanzo, e con un incontro con Alessandra Falconi (inaugurazione 8 aprile ore 17:30). Il progetto è realizzato in collaborazione con Centro Alberto Manzi, Assemblea Legislativa Emilia-Romagna e Rizzoli. I saggi dì prosegue fino a maggio con altri appuntamenti di approfondimento su saggi dedicati all’educazione alla lettura: Dialoghi dell’infanzia con Beatrice Baruffini e Massimiliano Tappari (23 aprile ore 17:30), un incontro alla scoperta dell’opera di Iela Mari in occasione della nuova edizione del volume Iela Mari. Il mondo attraverso una lente da parte di Babalibri (9 maggio ore 18), la Guida tascabile per maniaci dei libri per ragazzi con Carla Ghisalberti e Nicoletta Gramantieri (23 maggio ore 17:30) e un omaggio a Ulf Stark (29 maggio ore 17:30) a cura di Hamelin e Iperborea. 8 BOOM! a scuola. Due mesi di letture in classe con autrici e autori dal mondo La durata eccezionale di BOOM! permette di realizzare attività radicate nel tempo e nel territorio, per avvicinare nuove lettrici e nuovi lettori al mondo dell'albo illustrato, del fumetto e della letteratura. Torna così, per il terzo anno, BOOM! a scuola, il progetto che fa incontrare alle bambine e ai bambini di Bologna e della Città Metropolitana le autrici e gli autori dei libri che hanno letto e amato. Sono oltre 60 gli incontri di quest’anno, per classi che vanno dalla scuola dell’infanzia alle superiori, grazie al lavoro congiunto dell’Area educazione, istruzione e nuove generazioni e del Settore Biblioteche e Welfare culturale del Comune di Bologna, insieme a Hamelin. Missione del progetto è coltivare la passione per i libri creando occasioni di incontro non solo con autrici e autori ma prima di tutto con la lettura: a ogni classe partecipante viene assegnato un romanzo, un albo o un fumetto scelto da un gruppo di bibliotecarie e bibliotecari bolognesi e dall’associazione Hamelin tra le novità proposte da oltre 30 editori italiani; gli incontri nascono dalla lettura condivisa che diventa punto di partenza per un dialogo che intende aprirsi a nuovi libri e nuove letture. Il cartellone, ricchissimo, copre linguaggi e fasce d'età diversi: entreranno in classe Lucie Félix, tra le più grandi progettiste di libri-gioco per bebè; maestri dell'illustrazione Benjamin Lacombe; l'autore di uno dei fantasy di maggior successo degli ultimi anni, Philippe Lechermeier; e naturalmente grandi nomi della letteratura italiana per ragazze e ragazzi come Beatrice Masini, Davide Morosinotto e Marco Magnone.

80 letture per 80 anni: buon compleanno, Ulf Stark! Nel 2024 Ulf Stark, uno dei piu? grandi autori per l’infanzia contemporanei scandinavi, per molti secondo solo ad Astrid Lindgren, avrebbe compiuto 80 anni. Bologna lo festeggia con una maratona di letture nelle biblioteche e nelle scuole della citta?, nell’ambito delle attività di BOOM! a scuola: 80 letture per 80 anni, organizzata e curata dal Settore Biblioteche e Welfare culturale del Comune di Bologna coinvolge sia le scuole del territorio sia le biblioteche comunali di Bologna che ospitano un calendario di letture aperte al pubblico.

Saranno circa 2000 le bambine e i bambini che leggeranno ad alta voce in classe un libro di Stark e che, oltre a un attestato di partecipazione alla maratona, riceveranno in dono da Iperborea, principale casa editrice italiana dell’autore, una copia di un suo libro e un catalogo ragionato con un focus speciale su Ulf Stark. Ad arricchire il progetto c’è un numero della collana Oblo?, curata e edita da Hamelin: un glossario in 13 parole che racchiudono il senso dell’opera di Stark, accompagnate da un suo saggio sulla lettura mai pubblicato prima. Un appuntamento speciale dedicato all’opera di Ulf Stark è in programma alla libreria Attraverso il 29 maggio alle 17, nell’ambito della rassegna I saggi dì dedicata agli adulti che si occupano di infanzia e lettura. In dialogo Cristina Gerosa di Iperborea, Giordana Piccinini e Nicola Galli Laforest di Hamelin.

Educazione alla lettura per bebè: il progetto Prendi e scopri Leggere è un’esperienza pedagogica, ludica ed estetica fondamentale fin dai primi mesi di vita: è questa la filosofia alla base di Prendi e scopri, un progetto interregionale di promozione della lettura per la fascia 0-6 anni realizzato da Hamelin in collaborazione con un rete multidisciplinare di partner, con il ruolo attivo del Settore Biblioteche e Welfare culturale del Comune di Bologna e Salaborsa Ragazzi e il finanziamento del Centro per il libro e la lettura. Uno degli obiettivi di Prendi e scopri è portare il libro-gioco, oggetto capace di offrire esperienze di lettura che coinvolgono il corpo e i 9 cinque sensi, nei luoghi più frequentati da bambine e bambini tra 0 e 6 anni, dai loro genitori e da tutte le persone che lavorano con questa fascia d’età. Per farlo, Prendi e scopri propone momenti di formazione, laboratori per famiglie e la creazione di punti lettura. La Sala Bebè di Salaborsa Ragazzi, la pediatria di libera scelta di Casa Gialla - Biblioteca Luigi Spina e alcune strutture di accoglienza del consorzio L'Arcolaio sono solo alcuni dei luoghi che a Bologna hanno ospitato le attività di lettura e gli scaffali con i libri scelti dal progetto. Il progetto prende nome dall’omonimo albo di Lucie Fe?lix, una tra le più importanti creatrici di libri-gioco contemporanee nonché ospite d’eccezione dell'iniziativa. Félix infatti ha progettato un piccolo leporello che mette in scena, usando la fotografia, il colore e la scultura, alcune delle espressioni affettuose usate dagli adulti per rivolgersi ai bebè, e che sarà disponibile nelle biblioteche coinvolte. Il programma completo di BOOM! Crescere nei libri e?online su www.boomcrescereneilibri.it