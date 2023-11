"Il Canto di Natale" al Teatro Dehon

Domenica 3 dicembre lo spettacolo "Il Canto di Natale" in scena al Teatro Dehon.

Si riconferma la rassegna teatrale al Teatro Dehon di Bologna. Un’occasione unica per i bambini di tutte le età (e per i loro genitori) di immergersi nelle affascinanti storie che hanno catturato l’immaginazione di generazioni di lettori. Ogni rappresentazione sarà un’opportunità per i giovani spettatori di viaggiare in mondi fantastici, incontrando eroi coraggiosi, creature straordinarie e personaggi indimenticabili.

"Il Canto di Natale", liberamente ispirato al racconto di Charles Dickens, è uno spettacolo dinamico e coinvolgente. Racconta la storia di Scrooge, uomo d’affari che pensa solo al successo, al denaro e al lavoro. La svolta della sua esistenza avviene proprio alla vigilia di Natale, quando rientrando a casa più arrabbiato del solito si trova di fronte tre spiriti, che rappresentano il passato, il presente e il futuro. Questo incontro cambierà il suo modo di provare sentimenti e di relazionarsi con gli altri.

L’originalissima messa in scena vede recitare insieme pupazzi e attori, secondo una tecnica sperimentata nei musical di Londra e Broadway e rielaborata appositamente da Fantateatro. I colorati costumi di scena e le movimentate coreografie offrono l’occasione di viaggiare con la fantasia.

Consigliato dai 6 anni in su.

La durata dello spettacolo è di 1 ora senza intervallo.