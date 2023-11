"CicloffiCinema". Una mini-rassegna cinematografica dedicata a Miyazaki

Nei giorni 2,9,16 e 17 dicembre un ciclo di incontri di cicloriparazione seguiti da una merenda conviviale e dalla proiezione di una mini-rassegna del cinema d’animazione di Hayao Miyazaki.

Programma:

Sabato 2 Dicembre h 18

La città incantata, Hayao Miyazaki (2001)

La storia Chihiro, una bambina di 10 anni, e i suoi genitori stanno traslocando, quando il padre della bambina prende la strada sbagliata. Pensando di aver trovato un parco divertimenti abbandonato il padre si addentra nel complesso per visitarlo, seguito dalla moglie e, a malincuore, da Chihiro (…)

Sabato 9 Dicembre h 18

Nausicaa della Valle del Vento, Hayao Miyazaki (1984)

Ambientato in un mondo post-apocalittico, racconta la storia di Nausicaä, la principessa della Valle del vento, e la sua lotta contro Tolmekia, un regno che cerca di usare un'arma antica leggendaria per distruggere la giungla e gli insetti mutanti giganti che hanno intossicato il pianeta (…)

Sabato 16 Dicembre h 18

Kiki consegne a domicilio

Kiki è una giovane strega che, come da tradizione compiuti i 13 anni parte da casa sulla sua scopa in compagnia soltanto del suo gatto nero Jiji, per l'anno di noviziato da svolgere in un'altra città. Dopo aver superato una tempesta ed aver incontrato un'altra giovane strega ormai al termine del suo tirocinio, Kiki raggiunge una caratteristica cittadina di mare.

Inoltre nelle giornate di sabato 2-9-16 Dicembre, dalle 16 alle 17.30 circa sarà possibile per le ragazze e i ragazzi del quartiere venire con la propria bicicletta da riparare e/o esercitarsi con piccole riparazioni di base con la mountain bike che sarà poi messa in palio per la ciclolotteria finale tra tutti i partecipanti domenica 17 Dicembre alle 12 dopo una colazione di saluto!

Sabato 9 Dicembre ci sarà anche il repair cafè per ragazze e ragazzi a cura di Associazione RUSKO: sarà possibile portare i propri oggetti rotti per provare a ripararli insieme. Per tutte le giornate sarà allestito anche una mini-biblioteca con una selezione di libri per tutte le età in tema bicicletta e un libro consigliato per ciascuna giornata!