"Il cinema d'estate" al centro commerciale di Casalecchio di Reno

Venerdì 14 luglio, la proiezione del film vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes 2022 Triangle of Sadness apre la nuova rassegna cinematografica del centro commerciale di Casalecchio di Reno. In programma fino al 3 settembre, 52 proiezioni con il meglio dell’ultima stagione, prime visioni e incontri. Ingresso a 3,50 euro per i film italiani ed europei

Dopo tre anni di pausa dovuti all’imponente intervento di rinnovamento e ampliamento del centro commerciale, venerdì 14 luglio alle ore 21.30 si riaccende lo schermo del Gran Reno di Casalecchio di Reno (via Marilyn Monroe 2): il film vincitore della Palma d’oro a Cannes 2022 Triangle of Sandness di Ruben Östlund dà infatti il via a “Il cinema d’estate”, la rassegna cinematografica promossa con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno e della Fondazione Cineteca di Bologna. Fino al 3 settembre, la nuova arena panoramica del centro commerciale, interamente attrezzata e in grado di accogliere fino a 600 persone, proporrà in 52 serate il meglio dell’ultima stagione cinematografica, prime visioni e incontri, con un prezzo speciale per i film italiani ed europei di 3,50 euro grazie all’iniziativa “Cinema Revolution – Che Spettacolo l’Estate” del ministero della Cultura.

Il meglio del cinema italiano e un ospite d’eccezione

Sullo schermo del Gran Reno arriveranno, per la rassegna “Accadde domani” organizzata in collaborazione con la Fice (Federazione italiana cinema d’essai) Emilia-Romagna, le pellicole italiane più viste e premiate della scorsa stagione, da Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, vincitore del David di Donatello 2023 per il miglior film e dei Nastri d’argento ai migliori attori protagonisti, Luca Marinelli e Alessandro Borghi (18 luglio e 23 agosto), al Nastro d’argento al film dell’anno La stranezza di Roberto Andò (25 agosto). Tra i diversi titoli italiani in programma, la commedia Tre di troppo diretta e interpretata da Fabio De Luigi (16 luglio), Rapito del maestro Marco Bellocchio (19 luglio e 9 agosto), Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti (20 luglio e 28 agosto), il thriller di Andrea Di Stefano L'ultima notte di Amore con Pierfrancesco Favino (21 luglio), Grazie ragazzi di Riccardo Milani con Antonio Albanese (4 e 27 agosto) e Il grande giorno di Massimo Venier con il ritorno del trio Aldo, Giovanni e Giacomo (10 agosto).

Il 27 luglio, inoltre, sempre per la rassegna “Accadde domani” il regista Massimiliano Bruno sarà ospite del Gran Reno per la proiezione I migliori giorni, il film di cui è co-autore insieme a Edoardo Leo: un comedy-drama che esamina, con tono dissacrante, i rapporti umani durante feste e ricorrenze. I migliori giorni fa parte di un dittico che comprende anche il lungometraggio I peggiori giorni, in programma a “Il cinema d’estate” il 14 agosto, giorno di uscita nelle sale italiane.

Le pellicole internazionali

Sullo schermo del Gran Reno anche pellicole hollywoodiane e i film più acclamati della cinematografia internazionale. In programma, tra gli altri, Spider-Man: Across the Spider-Verse con protagonista l’eroe della saga Marvel Comics (15 luglio) e Super Mario Bros. - Il film, ispirato invece al celebre videogame (22 luglio). Si prosegue con Emily di Frances O’Connor (26 luglio e 22 agosto), la nuova Sirenetta di Rob Marshall (28 luglio), il colossal Avatar – La via dell’acqua di James Cameron (29 luglio) e Gli spiriti dell'isola di Martin McDonagh con Colin Farrell e Brendan Gleeson, coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile e miglior sceneggiatura al Festival di Venezia 2022 (30 luglio). E, ancora, The Fabelmans di Steven Spielberg, Golden Globe come miglior film drammatico e miglior regia (31 luglio).

Agosto si apre con il vincitore dell’Oscar 2023 al miglior film Everything Everywhere All at Once di Daniel Kwan e Daniel Scheinert (1 agosto). Seguono, l’Oscar 2023 per il miglior attore protagonista e per il miglior trucco The Whale di Darren Aronofsky (7 agosto), il francese Mon crime – La colpevole sono io di François Ozon (8 agosto) e Indiana Jones e il quadrante del destino di James Mangold (11 agosto), Fast & Furious 10 di Louis Leterrier (13 agosto), Barbie di Greta Gerwig in uscita da poche settimane (19 agosto), Empire of Light di Sam Mendes (30 agosto).

Settembre si chiude con tre film di produzione USA: Il gatto con gli stivali 2 di Joel Crawford (1 settembre), Babylon di Damien Chazelle con protagonisti Margot Robbie, Brad Pitt e Tobey Maguir (2 settembre), e, infine, Shark 2 – L’abisso di Ben Wheatley (3 settembre).

?

Orario degli spettacoli?

Gli spettacoli al Gran Reno iniziano dalle ore 21.30.