14^ edizione di Cioccola-ti-amo, Festa del Cioccolato artigianale a Casalecchio di Reno

Quando Dal 02/02/2024 al 04/02/2024

Il 2 e 3 marzo 2024 ritorna Cioccola-ti-amo, 14^ edizione della Festa del Cioccolato artigianale di Casalecchio di Reno, organizzata dalla Società cooperativa Eventi assieme all’Associazione nazionale dei maestri cioccolatieri CiocchinBO, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Cioccolato e cioccolata di alta qualità, prodotti da artigiani provenienti da tutta Italia, riempiranno di profumi e sapori dolcissimi il centro della città, animato da eventi, laboratori e degustazioni per tutti i gusti e le età.

Il programma inizia sabato 2 marzo, alle 9.30, con l’inaugurazione della manifestazione in piazza del Popolo alla presenza del sindaco Massimo Bosso, del presidente dell’associazione CiocchinBo, Giuseppe Sartoni e del presidente della Società Eventi Ivan Aldrovandi. Seguirà la CioccolaTiAmo Walk - Correre fa bene, ma la cioccolata pure, passeggiata aperta a tutti e guidata dal Gruppo Nordic walking G. Masi, in un percorso attraverso i parchi cittadini.

I più piccoli, in accordo con LInFA, avranno a disposizione vari laboratori sul cioccolato, ed entrambi i pomeriggi potranno cimentarsi nel laboratorio di cookies design gratuito a cura di Società Eventi in collaborazione con la Pasticceria Filippini. I più grandi potranno invece mettersi alla prova nel grande gioco collettivo della Cioccoricetta, inviando la propria ricetta a base di cacao a grafica@eventibologna.com, per portarsi a casa il primo premio: diversi chili di dolcissimo cioccolato.

I commercianti aderendo all’iniziativa del cioccolatino con il cuore dedicato a tutte le donne, promuovono la Festa della Donna, addolcendo i clienti vecchi e nuovi.

Non mancheranno le proposte gastronomiche, con il menù a base di cioccolato del ristorante Tramvia, mentre alla Gelateria Colibrì si potranno provare nuovi gusti dedicati al cioccolato artigianale. Ritorna l’8a edizione della gara tra i cioccolatieri per la migliore pralina “dolce e salata”, con premiazione in Piazza del Popolo sabato pomeriggio.

In Piazza dei Caduti si terrà il mercatino con prodotti enogastronomici regionali, mentre in via XX Settembre quello delle opere del proprio ingegno. Spettacoli, animazioni, giochi e gonfiabili allieteranno i visitatori della nostra festa.

Dopo il grande interesse suscitato alle ultime edizioni, tornerà il laboratorio didattico con assaggi a cura dell’Istituto Alberghiero Veronelli "Luigi Veronelli" di Casalecchio-Valsamoggia con nuove creazioni.

Sarà possibile visitare anche la mostra Cioccolato e storia: il cioccolato nutrimento e sollievo dei soldati della Collezione storica Quadri e Venturi, dove si potranno trovare confezioni di cioccolato di 80 anni fa e persino l’antenata della Nutella, assieme a racconti, aneddoti e curiosità storiche.