Clorophilla con The Cube Guys, Samuele Sartini e Tanja Monies live al Matis Club

Sabato 16 marzo 2024 live al Matis Club: Clorophilla con The Cube Guys, Samuele Sartini, Tanja Monies. Clorophilla è una serata con scenografie a tema e animazione che cambiano e si succedono di continuo con una colonna sonora tech-house. Sabato 16 marzo in console The Cube Guys, Samuele Sartini e Tanja Monies. Nel 2005 Roberto Intrallazzi e Luca Provera hanno dato vita nel 2005 al sodalizio The Cube Guys: da allora è nata un’avventura musicale che li ha portati a suonare in tutto il mondo la loro house music sempre in grado di fare la differenza. Attivissimi anche sul fronte discografico, hanno remixato tra gli altri Sophie Ellis Bextor, Steve Angello, Moloko, Coolio, Ultra Nate, Roger Sanchez e Bob Sinclar.