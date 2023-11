I concerti di novembre a Bologna

Un autunno che ci scalda, almeno da un punto di vista musicale. Dopo alcuni importanti live di ottobre, anche novembre ci riserva delle belle sorprese trasversali ai generi musicali. Vediamo quali sono gli appuntamenti da non perdere sui palchi cittadini.

Il 24 novembre all'Unipol Arena c'è Giorgia. Dopo l’annuncio del suo ritorno discografico con “Blu”, un album in bilico tra emozione e ragione, l'artista dalla voce specialissima torna sui palchi di tutta Italia con un nuovo tour, il “Blu Live” appunto. Appuntamento a Casalecchio di Reno per una serata davvero unica. Sempre all'Unipol Arena ma il 30 novembre, l'unica e imperdibile data italiana per la band hard-rock americana capitanata da Joshua Kiszka, i Greta Van Fleet.

Il 6 e il 7 novembre Vinicio Capossela arriva al Duse. Il tour autunnale si intitola Con i tasti che ci abbiamo come la canzone che chiude il nuovo album. Tredici nuove canzoni scritte fra febbraio e giugno del 2022 e registrate nei mesi seguenti come diretta conseguenza del momento storico che stiamo vivendo. Un disco musicalmente polimorfo e collettivo, che contiene molti strumenti, musicisti e ospiti, e che alterna diverse forme musicali, dalla folìa cinquecentesca al reggae and dub anni ‘90. Ballate, waltz, jive e un cha cha cha costituiscono l’universo musicale di canzoni che nascono dall’urgenza di interpretare e dare voce ai problemi più stringenti del momento storico che stiamo vivendo. Un campionario di mali che abbiamo quotidianamente davanti ai nostri occhi ma che – schiacciati dall’incessante berciare della società dello spettacolo (che è sempre più la società dell’algoritmo) – non riusciamo più a vedere, a sentire, a capire.

Anche Elio e le Storie Tese arrivano in tour al Duse. Quando? Il 14 e il 15 novembre. “Sfiniti dal dover rispondere quotidianamente ad almeno 20 persone a testa che chiedono:’Quando tornate insieme?’ e ‘Ma non vi eravate sciolti?’ (per non parlare del tasso) – spiegano – Elio e le Storie Tese risolvono il problema tornando nei teatri da ottobre“. Saranno diretti dal regista Giorgio Gallione, con lo spettacolo Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo. La line-up è composta da alcuni dei migliori “artisti emergenti” selezionati da Elio e le Storie Tese per aprire il loro concerto: lo youtuber Fabio Celenza, la band Viadellironia e Pepp1.

Il 23 novembre all'Estragon appuntamento con Colapesce Dimartino. Dopo aver partecipato alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con il singolo “Splash” (Numero Uno/Sony Music) - già certificato Disco D’oro - che è valso loro il Premio della Critica Mia Martini e il Premio della sala stampa Lucio Dalla, Colapesce e Dimartino portano a Bologna la loro tournée prodotta e organizzata da Vivo Concerti. Lorenzo e Antonio: due amici, due scrittori di canzoni tra i più ricercati e importanti sulla scena italiana dell’ultimo decennio. Sono da poco tornati sul palco dell’Ariston dopo lo straordinario successo di “Musica Leggerissima” - e del loro primo album insieme “I Mortali” (certificato Disco D’Oro) - brano che ha segnato il 2021 conquistando critica e pubblico e collezionando il maggior numero di presenze alla posizione #1 della classifica EarOne Airplay Radio e ben 5 Dischi di platino e oltre 150 milioni di streaming totali. Nella versione in lingua spagnola di Ana Mena, con il titolo di “Mùsica Ligera”, è diventata anche una hit internazionale vincendo ai Los 40 Music Awards 2022 come “Migliore canzone nella categoria Spagna” e conquistando la certificazione spagnola del Doppio Disco di Platino.

Sempre all'Estragon, il 18 novembre c'è Willie Peyote, ma il live è sold out. 10 anni fa usciva "non è il mio genere, il genere umano" e senza dubbio da allora sono cambiate tante cose ma in fondo quel titolo, quella frase, mi e ci rappresentano ancora benissimo.

Ci vediamo lì, gasati.

Anche se non è proprio un concerto, segnaliamo "Queen Rhapsody", spettacolo musicale dedicato alla mitica band inglese e al suo indimenticabile protagonista in programma giovedì 23 novembre al Teatro Celebrazioni. Una favola, quella di Freddie Mercury e dei Queen, fatta rivivere dalla penna di uno dei più prestigiosi autori italiani, Francesco Freyrie. Un nuovo spettacolo in cui la musica, le fascinazioni visive, la narrazione, sotto la regia di Daniele Sala, convivono in una formula più teatrale, una vera rapsodia pop abitata da gatti, brutti anatroccoli, chitarre fatate, regine viziate e uno scrigno di canzoni che spaccano il cuore regalando l’illusione di poter “vivere per sempre”. Dagli esordi fino ad arrivare a “A Night at the Opera”, dal Live Aid a Wembley per ripercorrere sul palco il leggendario percorso di una band che ha scritto la storia del rock, e non solo.