Musica itinerante: doppio concerto per il Coro Ad Maiora - Bottega Voce

Doppio appuntamento per il Coro AD MAIORA - la Bottega della Voce, che il prossimo weekend terrà due concerti corali a Bologna. Il primo, dal titolo "Itinera", nel pomeriggio di sabato 17 dicembre, sarà un concerto itinerante "a tappe", con dei mini-concerti di circa 15 minuti, in alcuni dei luoghi più suggestivi del centro storico di Bologna. In ciascuna delle tappe previste, scelte anche con l’obiettivo di valorizzare e promuovere alcuni dei luoghi più significativi della città, risuoneranno le note di brani polifonici e canti popolari di varie parti del mondo, ma anche canti della tradizione natalizia, ricchi di gioia e buoni sentimenti, trasformando così alcuni dei luoghi più caratteristici della città, in veri e propri teatri a cielo aperto. Si comincerà alle ore 15, con la prima tappa in Via Ugo Bassi n. 25 (dietro il Mercato delle Erbe), per proseguire in Via Altabella e Via Clavature, fino al Portico del Pavaglione, continuando poi verso Piazza Minghetti, per arrivare in Piazza Santo Stefano e concludere questo viaggio di musicale al Portico di Santa Maria dei Servi, in Strada Maggiore.

Il secondo appuntamento si terrà Domenica 18 Dicembre, alle ore 18.30, presso la Parrocchia di San Bartolomeo della Beverara (Via della Beverara 86, Bologna), con il consueto concerto "Aspettando il Natale" che da alcuni anni il coro bolognese offre alla città, e quest'anno ulteriormente arricchito, in apertura, dalla presenza del Coro della Beverara (Direttore Francesco Crovetti). Il repertorio proposto andrà dal gregoriano ai giorni nostri, con brani di J. Desprez, C. Gentilini, L. Jansson, J. MacMillan, M. Maiero, F. Mendelssohn Bartholdy, G. Messore, oltre a canti tradizionali di varie parti del mondo e una selezione di carols natalizie.

Il Coro Ad Maiora, nato nel 2011 e formato da una ventina di ragazze e ragazzi tra i 20 e i 35 anni, è diretto fin dalla sua fondazione da Michele Napolitano, e sarà accompagnato per l'occasione da Michele Barbi alle percussioni.

AD MAIORA LA BOTTEGA DELLA VOCE

L’entusiasmo di un gruppo di giovani per la musica corale e il desiderio di proseguire “verso cose più grandi”, dà origine, a febbraio del 2011, al Coro Ad Maiora. Formato da ragazze e ragazzi tra i 20 e i 35 anni, il coro, proprio come una piccola e artigianale “bottega della voce”, coltiva il suo amore per la coralità attraverso lo studio, prova dopo prova, di brani di epoche e stili diversi, dal medioevo ai giorni nostri, dal repertorio colto alla musica etnica.

Sempre in quest’ottica di crescita a tutto tondo, ha partecipato nel 2013 e 2014, in qualità di “coro laboratorio”, al “Progetto Chorus”, corso di formazione per direttori di coro, organizzato dal Coro Euridice di Bologna, con la Dir. Artistica del M° P. P. Scattolin. Nell’ottobre del 2017 ha collaborato con il Chór V Liceum Ogólnokszta?c?cego im. Augusta Witkowskiego di Cracovia per l’esecuzione dei “Chichester Psalms” di Leonard Bernstein, con la direzione del M° Stanis?aw Krawczy?ski.

Dopo diversi anni di collaborazioni con l’Associazione Culturale Mikrokosmos, associazione che si occupa di promuovere, attraverso la musica e il canto corale, progetti che favoriscano l’intercultura e lo scambio culturale tra cittadini italiani e stranieri, nel settembre del 2018, ne diventa parte.

Dal 2012 alcuni coristi della formazione partecipano, in qualità di volontari, al “Coro Papageno”, formato da detenuti della Casa Circondariale “Rocco D’Amato” di Bologna. Il progetto, curato dall’Ass. Mozart 2014, e? nato da un’idea del M° Claudio Abbado.

Dal 2012 si avvale della collaborazione della docente Stefania Martin in qualità di vocal coach, ed è diretto, fin dalla sua fondazione, da Michele Napolitano.