Concerto della Memoria 2022 al Teatro Auditorium Manzoni

Domenica 30 gennaio Concerto della Memoria al Teatro Auditorium Manzoni.

In occasione delle celebrazioni bolognesi per il Giorno della Memoria 2022 la Fondazione Teatro Comunale di Bologna presenta un concerto dedicato alle musiche di compositori ebrei, tre dei quali (Castelnuovo-Tedesco, Korngold e Weill) sono sfuggiti all’onta della Shoah rifugiandosi negli USA. Sembra quasi dedicato a loro il testo dell’ultimo brano in programma, il lied “Ich bin der Welt abhanden gekommen” di Gustav Mahler, in cui il protagonista e? sfuggito “al chiasso del mondo” per crearne uno nuovo in cui l’amore ed il canto sono protagonisti.

Evento speciale di questo concerto sara? la prima esecuzione assoluta in Italia del Concerto da camera per oboe ed archi di Mario Castelnuovo-Tedesco.