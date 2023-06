containerday è la principale conferenza italiana dedicata esclusivamente alle tecnologie di containerizzazione e virtualizzazione ed alle buone pratiche ad esse associate. Docker, Kubernetes e le tecnologie di virtualizzazione stanno cambiando radicalmente il mondo delle infrastrutture IT. Alla conferenza saranno presentate le best practices, le tecnologie innovative e gli strumenti più maturi per poter gestire e far evolvere una infrastruttura IT moderna.



containerday 2023 si svolge a Bologna e online, Giovedì 12 Ottobre 2023.