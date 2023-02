Cooking class per coppie: "il menù di San Valentino"

Chi ha detto che bisogna festeggiare il "solito" San Valentino? Il 14 febbraio Cookers organizza un Cooking Lab per coppie: un'occasione unica per celebrare l'amore ai fornelli. Azzurra Gasperini (Azzuchef ) e Cotto al Dente (Davide e Giulia Campagna) vi guideranno nella realizzazione di un menù tutto a base di mela Pink Lady, dall'antipasto al dessert. Per un San Valentino romantico e originale!