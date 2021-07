Estate a Bologna: i 10 eventi da non perdere questo weekend

Musica, serate all'aperto, inaugurazioni e rassegne. Ma anche tanto cinema sotto le stelle e itinerari da provare: in città e nei dintorni non c'è spazio per la noia

Ci siamo, finalmente è weekend. Il fine settimana della partita dell'Italia contro il Belgio (diversi maxi schermi all'aperto in città per seguire gli Europei), dell'inizio dei saldi estivi, dell'apertura di un mese caldissimo in quanto a musica e serate, con l'inaugurazione di altre rassegne che ci accompagneranno per tutta l'estate.

Ecco i 10 eventi da non perdere:

1. "Nashhh!vile": due giorni di eventi lungo il canale

(per sentirsi sul Tennessee almeno un giorno)

Il Canale Navile compie 800 anni e il Comitato Salviamo il Canale Navile gli regala un festival inedito: Nashhh!vile, ispirato all'Independence Day USA, traghettato sulle rive del Canale Navile il 3 e 4 luglio 2021. La manifestazione propone due giorni di concerti divisi in due "tempi": l’intento è di far vivere lungo gli argini del Navile concerti pomeridiani in gradevole equilibrio con la natura circostante, in versione unplugged. Alle ore 21 invece si animeranno i palchi sede delle associazioni, con concerti inseriti nelle diverse rassegne estive.

I luoghi sono: gli argini del Navile in prossimità del Sostegno del Battiferro (via della Beverara 123) e del Ponte della bionda (via dei Terraioli 9); Oasi dei Saperi appuntamento al Sostegno di Corticella, via dell'Arcoveggio; Parco dei Giardini - Associazione Cà Bura (Via Arcoveggio, 59/8); Ponte della bionda (Via dei Terraioli, 9). Fra gli appuntamenti abbiamo: il Trio Insolito, Bluesy Biscuits; Nashville & Backbones; The experience (tributo agli U2); Country Manners; Barakka Blues & Brothers e Old Cats Blues Band". Tutte le info

2. L'arcobaleno in città: il Pride di Bologna

(per chi è per i diritti)

Sabato 3 luglio è il grande giorno del Pride. Quest'anno l'appuntamento è a Volla Angeletti (ore 15.00) e da qui si parte (alle 16.00) lungo un percorso che arriverà ai Giardini Margherita, dove ci saranno gli interventi politici. Ecco l'itinerario della parata arcobaleno: via de' Carracci, via Fioravanti, via Tiarini, Via Matteotti, via Indipendenza, via Irnerio, Viale Filopanti, Viale Ercolani, Viale Carducci per arrivare ai Giardini Margherita. Il percorso è stato pensato per essere il più possibile accessibile per tutte le persone ed è previsto un servizio di accompagnamento che si attiva scrivendo a: rivoltapride@gmail.com

3. Notte Europea dei Musei con ingressi a 1 euro

(per chi vuole perdersi nell'arte)

Sabato 3 luglio 2021 si celebrerà la diciassettesima edizione della Notte Europea dei Musei 2021, promossa dal Ministero della Cultura francese col patrocinio dell’Unesco, del Consiglio d’Europa e dell’ICOM. Anche il Ministero della Cultura aderisce all’iniziativa, promuovendo l’accesso a tutti i luoghi della cultura statali al costo simbolico di 1 euro, salvo le gratuità previste per legge. Per l’occasione la Pinacoteca Nazionale di Bologna effettuerà un’apertura straordinaria serale dalle 20:00 alle 23:00 (chiusura della biglietteria mezz’ora prima), mentre Palazzo Pepoli Campogrande sarà accessibile, oltre al consueto orario di apertura, dalla 19:00 alle 23:00. Tutte le info