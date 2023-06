Dal 29 giugno al 20 luglio "Cromatismi 4 recital di pianoforte" in Pinacoteca.

Da Bach a Mendelssohn, da Rachmaninoff a Schubert fino a Mozart, Beethoven e Verdi. Quattro giovedì dedicati al pianoforte nell’Aula Gnudi della Pinacoteca Nazionale di Bologna.

Si apre giovedì 29 giugno Cromatismi, la piccola rassegna, all’interno del più ampio palinsesto estivo della Pinacoteca Membrane Culturali, che porta ad esibirsi quattro virtuosi della tastiera fra le opere del museo bolognese.

Quattro appuntamenti con giovani pianisti di eccezionale talento che rappresentano un’ottima occasione per esplorare il repertorio pianistico degli ultimi tre secoli, dall’Ottocento ad oggi.

La partecipazione, come per tutte le date di Membrane Culturali, è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria. Le prenotazioni per l’intera rassegna si aprono giovedì 22 giugno alle ore 8.00 (link sul sito web della Pinacoteca).

29 giugno ore 17.00, Pinacoteca Nazionale di Bologna - Aula Gnudi

GIOVANNA BARBERIO

Programma:

J. S. Bach – F. Busoni, Corale n. 3 in sol minore, Nun komm der Heiden Heiland

J. S. Bach, Partita n. 2 in do minore, BWV 826

S. Rachmaninoff, Momenti musicali op. 16, n. 3, n. 4, n. 5

F. Mendelssohn, Variations serieuses Op. 54 in re minore

6 luglio ore 17.00, Pinacoteca Nazionale di Bologna - Aula Gnudi

FRANCESCO RICCI

Il repertorio spazia dall’atonalismo al neoclassicismo, dal recupero delle melodie popolari alle gestualità musicali del blues e del jazz.

13 luglio ore 17.00, Pinacoteca Nazionale di Bologna - Aula Gnudi

MATTEO RUBINI

Programma:

W. A. Mozart: Sonata in La maggiore K.V. 331

L. van Beethoven: Sonata “Quasi una fantasia” op. 27 n.1

F. Schubert/F. Liszt: Ständchen

G. Verdi/F. Liszt: Paraphrase de concert sur Rigoletto



20 luglio ore 17.00, Pinacoteca Nazionale di Bologna - Aula Gnudi

NICOLAS GIACOMELLI

Programma

Haydn, Sonata n.15 in Mi Maggiore (8’)

Schumann, Kreisleriana (33’)

Shostakovich, Preludio e Fuga n.3 (4’)

Brahms Op.116 n.2, n.4, n.7