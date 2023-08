Cultura, arte, musica e bellezza: settembre a Palazzo Boncompagni

Dal 2 al 23 sarà un settembre ricco di appuntamenti quello di Palazzo Boncompagni: la residenza bolognese di Papa Gregorio XIII, dopo una breve pausa durante il mese di agosto, riapre i battenti con un ricco programma per stimolare i visitatori conducendoli alla scoperta dei tesori artistico-architettonici

ospitati nel palazzo e della vita del pontefice che ha segnato profondamente la storia di Bologna, dell’Italia e del mondo. Un’esperienza immersiva in un luogo pieno di fascino che propone anche momenti di intrattenimento culturale e musicale, nel solco di quell’amore per tutte le arti che è stato segno distintivo di Ugo Boncompagni lungo tutta la sua vita.

Le opportunità per scoprire le meraviglie della residenza papale in via del Monte 8 prendono il via sabato 2 settembre (con replica sabato 23 settembre), con un appuntamento ormai amato e atteso dai bolognesi: a partire dalle 10, infatti, ripartono le “Colazioni a Palazzo” (con visite anche alle 11.00 e alle 12.00), momento ideale che coniuga la visita a Palazzo Boncompagni al piacere di un buon caffè e un dolce in compagnia. A partire da giovedì 7 tornano anche gli “Aperitivi a Palazzo”, per apprezzare affreschi e marmi sorseggiando uno stuzzicante lambrusco rosato (visite alle 18.00, 19.00 e 20.00 con replica venerdì 8, giovedì 14 e venerdì 15 settembre).

Sabato 9 e sabato 16 settembre, alle ore 10.30, appuntamento con i tour di Bologna nei luoghi di Papa Gregorio XIII: accompagnati da Sergio Finelli, guida turistica esperta ed appassionata, turisti e curiosi potranno scoprire la vita e l’operato di uno dei pontefici più importanti dell’età moderna, noto soprattutto per la riforma del calendario che prende il suo nome. Dalla fontana del Nettuno a Piazza Maggiore, dove troneggia la statua del Papa, da San Petronio a Via Altabella, da San Martino fino a Palazzo Boncompagni, i visitatori potranno seguire i passi “bolognesi” del pontefice riuniti nelle “mappe d’artista” realizzate da Ester Grossi e Amalia Mora, che verranno omaggiate a tutti i partecipanti.

Giovedì 21 settembre, infine, Palazzo Boncompagni spalancherà le proprie porte per un evento di grande rilievo culturale: alle ore 17, Maria Teresa Fattori, docente della Humboldt Universität di Berlino, condurrà i presenti alla scoperta del ruolo e dell’importanza di Ugo Boncompagni per la cultura globale nella conferenza “Gregorio XIII e il mondo”, in collaborazione con l’Istituto per la Storia della Chiesa di Bologna.