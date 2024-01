Debora Villa a Bologna con lo spettacolo: "Tilt - Esaurimento Globale"

Sabato 20 gennaio 2024 Debora Villa in scena al Teatro Celebrazioni con lo spettacolo "Tilt - Esaurimento Globale".

Una Produzione Si può fare productions di Debora Villa e Carlo Gabardini. Debora Villa è esaurita, e fin qui niente di nuovo, ma cosa succede nel momento in cui si accorge di non essere affatto sola perché, in un modo o nell’altro, esauriti lo siamo tutti? Tutti esauriti mentre siamo occupati a esaurire l’intero pianeta, oltre a noi stessi. Ma tranquilli, ci occupiamo solo delle cose più inutili: è finito il petrolio, è finita la pazienza, è finita l’acqua, è finita la pace, sono finite le api e tutto va bene, ma se manca il deodorante o è terminata la maionese, “fermi tutti, qui c’è un problema!”. Siamo di fronte a un esaurimento globale, collettivo: ma forse se riusciamo a rimbalzare appena prima di toccare il fondo, rinasceremo come qualcosa di nuovo.