Lo spettacolo "Disinfestazione": il regime nazista, la Seconda Guerra Mondiale e l’olocausto

Sabato 22 gennaio, per la rassegna "Pane", al Teatro Ridotto andrà in scena lo spettacolo "Disinfestazione".

Disinfestazione è uno spettacolo di Deinòs Teatri liberamente ispirato a L’Istruttoria di Peter Weiss, basata sulle autentiche testimonianze di vittime e aguzzini di Auschwitz al processo di Francoforte del 1965.

Disinfestazione è uno spettacolo in tre atti in cui vengono esplorate le luci e le ombre umane avvolte dalle tenebre di ciò che furono il regime nazista, la Seconda Guerra Mondiale e l’olocausto. Sfuggiti all’avanzata sovietica che portò alla luce quanto accaduto nel campo, aguzzini e prigionieri di Auschwitz sono stati reintegrati nella Germania divisa del Dopoguerra, conducendo un’esistenza apparentemente normale nella speranza e la paura di poter dimenticare e giustificare quanto commesso o subito durante la guerra.

L’originale anonimato dei numerosissimi testimoni evocati da Weiss viene rimescolato in un piccolo numero di personaggi psicologicamente complessi che rivivono il proprio ruolo e la propria partecipazione, diretta o indiretta, alle dinamiche che portarono allo studio di una soluzione logistica e funzionale per la gestione del campo di sterminio. Partendo dal parere dello stesso Weiss, che consigliava di evitare tanto l’ambientazione del campo di sterminio quanto quella dell’aula di tribunale, Deinòs Teatri vuole rielaborare i luoghi diventati dimora dei protagonisti delle efferatezze di Auschwitz nel silenzio del Dopoguerra.

I tre atti sono così ambientati in un’anonima stazione dove un sopravvissuto lavora come ferroviere; nello studio del Professor Stark, violentissimo capo della sezione politica del campo poi divenuto docente universitario; nel centro di bellezza aperto dal famigerato dottor Capesius, farmacista di Auschwitz e autentico inventore dello Zyklon B, il gas utilizzato una volta solo come disinfestante per gli abiti dei prigionieri, come arma funzionale allo sterminio di massa di esseri umani.

A condurre gli spettatori da un atto, o cantica, all’altro, viene posta una virgiliana Guida, che si occupa di riesumare i ricordi dei protagonisti, mettendoli di fronte, a vent’anni di distanza, alla ricostruzione delle tappe della loro macabra scoperta scientifica. Gli eventi del campo, i rapporti personali tra i personaggi, vengono allora sì rievocati, fondendo il tempo della Francoforte del 1965 con quello del gelido inverno polacco negli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale.

La follia rappresentata da Disinfestazione rielabora come ciò che viene oggi descritto come inumano.