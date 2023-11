Da mercoledì 8 novembre, con inaugurazione alle 18, arriva nelle Scuderie di Biblioteca Salaborsa la mostra Eccellenze italiane. Figure per Italo Calvino, presentata in anteprima durante Bologna Children’s Book Fair 2023 (6-9 marzo scorso).

Dopo essere stata ospite negli Istituti Italiani di Cultura di diversi paesi del mondo, in Italia a Castiglione della Pescaia - luogo eletto del riposo di Calvino -, a Battipaglia, in uno spazio sequestrato alla criminalità organizzata, a Reggio Calabria, e in una speciale edizione immateriale a Palazzo Vecchio, a Firenze, l’esposizione rende visibile a Bologna un’ampia selezione di illustrazioni dedicate all’opera del grande autore.

Eccellenze italiane. Figure per Italo Calvino è organizzata da Bologna Children’s Book Fair / BolognaFiere, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Regione Emilia-Romagna ed è curata da Grazia Gotti e Silvana Sola, Giannino Stoppani Cooperativa Sociale / Accademia Drosselmeier. La tappa bolognese si realizza con il sostegno del Comune di Bologna | Settore Biblioteche e Welfare culturale.



La mostra è in contemporanea anche a New York, nel contesto del Grand Tour mondiale 2023 di Bologna Children’s Book Fair, reso possibile anche grazie al supporto dell’Agenzia ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane) e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). Fino al 31 dicembre le 61 tavole dedicate a Italo Calvino saranno sul palcoscenico della Society of Illustrators di New York.



Il percorso espositivo, che propone un incontro felice tra immagine e testo, partendo dalla grandezza della scrittura di Italo Calvino e dalla qualità del visivo proposto, include lavori di artiste e artisti affermati, che hanno già pubblicato le loro interpretazioni dei testi di Calvino, e una selezione di tavole scelte tramite un concorso promosso da Bologna Children’s Book Fair, aperto a partecipanti da tutto il mondo, che hanno voluto offrire la loro personale interpretazione visiva dei romanzi di Calvino. Le opere esposte sono state raccolte in un catalogo bilingue (italiano-inglese) edito da Mondadori.



Si va da illustratori che hanno firmato le Fiabe italiane come Emanuele Luzzati e Fabian Negrin, passando per Alicia Baladan Pia Valentinis, Giulia Orecchia, ai francesi Gerard Dubois e Geraldine Alibeu, solo per citarne alcuni. Sono presenti in mostra illustrazioni che interpretano con il proprio segno I Nostri Antenati così come Marcovaldo con le illustrazioni del grande Sergio Tofano accanto alla straordinaria interpretazione di Alessandro Sanna.

A Gianni De Conno va il merito di narrare per immagini Il sentiero dei nidi di ragno e a Grazia Nidasio, una delle più importanti testimoni dell’illustrazione e del fumetto tra il secondo 900 e gli anni duemila, quello di dialogare con un Italo Calvino che racconta l’Orlando Furioso. Infine, Andrea Antinori, giovane e talentuoso illustratore italiano, è chiamato da Mondadori per accompagnare con le immagini un testo che nasce originariamente per un’antologia della scuola media tra il 1969 e il 1972.

Una ricchezza di visioni, di forme, di colori per gli illustratori che nel tempo hanno interpretato, con il proprio segno, le opere di Italo Calvino proposte in lettura ai ragazzi, e per gli autori selezionati tramite il concorso promosso da Bologna Children’s Book Fair, in occasione del centenario dalla nascita del grande scrittore italiano.



Le illustrazioni già date alle stampe sono di: Maria Enrica Agostinelli, Geraldine Alibeau, Andrea Antinori, Alicia Baladan, Rotraut Susanne Berner, Nicoletta Ceccoli, Sara Colaone, Maria Chiara Di Giorgio, Gerard Dubois, Gianluca Folì, Desideria Guicciardini, George Lemoine, Emanuele Luzzati, Federico Maggioni, Giovanni Manna, Claire Martin, Simona Mulazzani, Yan Nascimbene, Barbara Nascimbeni, Fabian Negrin, Grazia Nidasio, Roger Olmons, Giulia Orecchia, Doro Petersen, Irene Rinaldi, Alessandro Sanna, Gaia Stella, Sergio Tofano, Giulia Tomai, Pia Valentinis.

Le opere inedite selezionate tramite il contest internazionale arrivano da tante geografie diverse attestando l’importanza del lavoro letterario di Calvino rivolto ai ragazzi. Dall’Argentina alla Polonia, da Taipei di nuovo all’Italia, dalla Gran Bretagna alla Bulgaria, passando per la Corea del Sud e il Messico, e molti altri luoghi.

Sono state realizzate da: Francesca Aiello, Mariana Alcàntara Pedraza, Francesca Ballarini, Vania Barbato, Ewa Beniak-Haremska, Kun-Sen Chiang, Tzu-ChunChang, Mary Collier Fleet, Vera Gereke, Pere Ginard, Lyuba Haleva, Veronyka Jelinek, Moonyo Lee, Anna Marzuttini, Kataryna Minasowicz , Matías Javier Muzillo, Marco Palena, Arianna Papini, Hyunmin Park, Federica Pavan, Natalie Pudalov, Ginevra Rapisardi, Marina Ruiz, Tanja Salomaki, Marco Sandreschi, Edoardo Sciarra, Lorena Spurio, Bruno Valasse, Lucy Wynne e Ana Zavadlav.

Sulle pareti convivono matite eccellenti che hanno arricchito negli anni le fiabe, i racconti e i romanzi firmati da Italo Calvino e nuovi illustratori ed illustratrici che con le loro tavole rendono omaggio, per la prima volta, all’opera letteraria del grande scrittore, destinata anche a un pubblico di giovani lettori.



Eccellenze italiane. Figure per Italo Calvino

Mostra organizzata da: Bologna Children’s Book Fair / BolognaFiere, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Regione Emilia-Romagna

A cura di: Grazia Gotti e Silvana Sola, Giannino Stoppani Cooperativa Sociale / Accademia Drosselmeier

Con il sostegno di: Comune di Bologna | Settore Biblioteche e Welfare culturale

Bologna | Biblioteca Salaborsa, Scuderie

8 novembre - 2 dicembre 2023

Inaugurazione mercoledì 8 novembre ore 18

La mostra sarà visibile fino al 2 dicembre negli orari di apertura di Biblioteca Salaborsa.



E le fiabe son tutte per te! Letture e narrazioni all’interno della mostra. Le famiglie con bambine e bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni possono prenotare uno slot di trenta minuti durante il quale si visita la mostra e si entra nelle fiabe italiane attraverso letture e narrazioni. Ad accompagnare le famiglie in questo percorso saranno delle studentesse del corso Didattica e comunicazione dell'arte dell'Accademia Belle Arti di Bologna. Info: https://www. bibliotecasalaborsa.it/ ragazzi/events/e-le-fiabe-son- tutte-per-te.

bibliotecasalaborsa.it/ ragazzi/events/e-le-fiabe-son- tutte-per-te. Dentro le Fiabe italiane 2023-2024, per le classi quinte della scuola primaria. La mostra è il punto di partenza per proporre a ragazzi e ragazze un'attività che permetta loro di incontrare la raccolta delle Fiabe italiane, testimonianza di un patrimonio variegato di cultura e immaginario. Info: https://www. bibliotecasalaborsa.it/ ragazzi/events/dentro-le- fiabe-italiane-2023-2024- primaria

Sono inoltre previste una serie di attività dedicate a bambine, bambini, famiglie e scuole a cura di Salaborsa Ragazzi: