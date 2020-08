Escursione in Appennino: Ronchidos e i borghi della memoria

Nel settantacinquesimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale, dedichiamo un’ escursione a quello che fu l’ autunno più tragico per il nostro Appennino.

Con passi pesanti, torneremo al 1944 e scopriremo come viveva un paese dell’ Appennino durante la guerra; tra borghi dimenticati e sulla linea gotica arriveremo al Santuario di Ronchidòs per ricordare uno tra i più atroci eccidi compiuti in Appennino.

Ma questa non sarà solo l’ occasione per ricordare, ma anche per vedere e salire sull’ unico faro in Appennino e avere una visuale che spazia lontano lontano!

Per info ed iscrizioni Fabrizio 351.6349935