Eventi estivi sulla terrazza della sede storica del Teatro Comunale: il programma da giugno a settembre

La sede storica del Teatro Comunale di Bologna accoglierà nuovamente il pubblico, nonostante i lavori di riqualificazione procedano senza sosta. Verranno infatti aperti durante l’estate la Terrazza che affaccia su Piazza Verdi e l’adiacente Foyer Rossini, che negli ultimi anni hanno ospitato generi musicali trasversali, dando l’accesso a un luogo particolarmente suggestivo del Teatro e offrendo ai cittadini e ai turisti un affaccio inedito sulla città.

“Terrazza Nouveau by TicketSms” è il titolo della rinnovata rassegna – realizzata con il supporto della start-up innovativa bolognese TicketSms, conosciuta anche oltre i confini nazionali quale modello di successo nel ticketing di eventi live – che proporrà 20 appuntamenti gratuiti, tra musica dal vivo e dj set d’autore. La Terrazza sarà fruibile al pubblico a partire dalle 19.00 (e fino alle 00.30) per l’aperitivo o per bere un drink grazie al servizio di food&beverage delle Scuderie Future Food Living Lab. Gli eventi musicali avranno luogo nell’arco delle serata.

Si inaugura simbolicamente il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate e della Festa della Musica, con “A musical evening” a cura di BSMT Productions, per ascoltare una selezione di brani tratti da Carousel di Richard Rogers, dal Violinista sul tetto di Jerry Bock e da Domenica al parco con George di Stephen Sondheim. Tre saranno, poi, i diversi cartelloni che andranno a comporre la rassegna fino al 30 settembre: “Jazz all’opera” e “Voci dal mondo”, in programma il giovedì sera, e “Clubbing music cult”, il sabato sera.

“Jazz all’opera”, a cura del giornalista, critico cinematografico e autore teatrale Andrea Maioli e del sassofonista Piero Odorici – anche sul palco con il suo Quartetto – propone cinque serate nelle quali vengono riproposte in chiave jazz pagine di grandi autori operistici. Il 29 giugno si parte con “Verdi, il cupo splendore”, il 6 luglio è la volta di “Rossini, il genio è servito”, il 20 luglio si ascolta “Puccini, melodrammore”, il 7 settembre “Donizetti, il dolce suono” e il 21 settembre “Bellini, il fuoco interiore”.

“Voci dal mondo”, curata dal musicista e compositore Valentino Corvino, porta invece nel Foyer Rossini cinque concerti dedicati al potere della voce nella musica popolare, che faranno viaggiare tra diverse tradizioni musicali con cinque artisti ed ensemble affermati a livello europeo. Il 22 giugno è protagonista Pilar con “Terra senza terra”, il 13 luglio Maria Mazzotta con “Amoreamaro”, il 27 luglio il Nilza Costa Quartet con “La musica degli Orisha”, il 14 settembre il Rubén Peloni Trio presenta “La historia del Tango” e il 28 settembre Roda de Samba do Careca propone “Radici brasiliane”.

“Clubbing music cult” è un format innovativo, a cura del critico musicale e saggista Pierfrancesco Pacoda, che vedrà un dj set d’autore con artisti come Aldo Betto dei Savana Funk (24 giugno), Deda (1° luglio), Awa Fall (8 luglio), Datura (15 luglio), Emidio Clementi (22 luglio), Alioscia (29 luglio), Federico Poggipollini (9 settembre), Gaznevada (16 settembre), Fabio De Luca (23 settembre) e Daniele Baldelli (30 settembre). Ognuno di loro proporrà una selezione dei brani che più ha amato nella sua vita, offrendo un punto di vista originale sui generi del pop, funky, rock, blues, house, elettronica ed altri che hanno plasmato la musica di oggi.

L’ingresso agli eventi è gratuito su prenotazione tramite il sito www.tcbo.it oppure tramite ticketsms.it e il pubblico potrà accedere da Piazza Verdi. Sempre sul sito del Teatro Comunale si potranno prenotare i tavoli per l’aperitivo o le cene con le Scuderie Future Food Living Lab e si potranno trovare ulteriori informazioni.

“Terrazza Nouveau by TicketSms” fa parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena.