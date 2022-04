"Fattorie Aperte": passeggiate, laboratori e degustazioni

Agricoltura. Una giornata tra natura e vita all’aria aperta. Domenica 8 maggio torna Fattorie Aperte, un viaggio tra 101 aziende agricole e musei del gusto e del mondo rurale Riparte la 23° edizione con quattro aperture nelle domeniche di maggio: 8, 15, 22 e 29. L’assessore Mammi: “Un appuntamento che coniuga sostenibilità ambientale, educazione all’alimentazione e valorizzazione delle tradizioni locali. Le fattorie aperte e didattiche sono un presidio per il territorio e le sue specificità”

Paesaggio e territorio. È questo il tema dell’edizione 2022 di Fattorie Aperte che da domenica 8 maggio e per le successive domeniche del 15, 22 e 29 maggio invita famiglie, grandi e bambini a trascorrere una giornata all’aria aperta per scoprire la campagna, conoscere i mestieri dei campi, degustare prodotti e ricette tradizionali.

Tra le proposte della rassegna, promossa dalla Regione Emilia-Romagna, decine di iniziative delle fattorie emiliano-romagnole, distribuite in tutto il territorio tra pianura e collina. Dalle passeggiate lungo antichi cammini a dorso d’asino agli itinerari naturalistici e sportivi, a percorsi e laboratori per famiglie e bambini sulla vita in fattoria e i suoi animali. Immancabili gli spazi di ristorazione e le degustazioni guidate, i prodotti a km 0, le lezioni su erbe officinali e lavorazioni tradizionali, dai formaggi all’aceto, al giunco o al legno. A tutti i partecipanti è proposta la visita in fattoria per conoscere meglio il lavoro dell’agricoltore e le tecniche produttive.

A questa 23° edizione hanno aderito 101 realtà tra le 88 fattorie e i 13 musei rurali e del gusto.

“Fattorie aperte rappresenta un appuntamento fisso per i cittadini dell’Emilia-Romagna- afferma l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi - con una partecipazione in crescita ogni anno che conferma il valore di questo progetto in una prospettiva di educazione permanente all'alimentazione e di sostenibilità ambientale. Due temi fondamentali su cui è necessario far riflettere le giovani generazioni. È anche un’occasione utile per avvicinare il mondo agricolo alla città con l’obiettivo di vincere un’altra sfida importante: quella della trasmissione dei saperi che caratterizzano un patrimonio agroalimentare di riconosciuta salubrità, tradizione e cultura”.

Tutte le informazioni e l’elenco delle fattorie suddivisi per province, si trovano nel sito Fattorie Aperte

Aggiornamenti sugli appuntamenti e gli eventi di ogni settimana sulla pagina Facebook Fattorie aperte Emilia-Romagna e su Instagram #fattorieaperte