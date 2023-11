Festa allo shopping center via Firenze

Bologna shopping center di via Firenze 18 e 19 Novembre dalle ore 09,00 alle 20,00

due giorni sabato e domenica,

FESTA ALLO SHOPPING CENTER DI VIA FIRENZE

Un'occasione imperdibile per chi vuole sperimentare l'esperienza di una festa variegata, piena di animazioni, giochi spettacoli, tanta musica e mercatino di artigianato artistico, prodotti tipici regionali.

Duegiorni di divertimento, con musica, sabato sarà presente il duo Soul & blues, domenica grande spettacolo con Drag Queen Asia e le sue amiche !



info 3477702475