La Ducati festeggia all'Unipol Arena con "Campioni in Festa": grandi ospiti, musica e ingresso gratuito

Si chiama "Campioni in Festa" l'evento con il quali Ducati cebra insieme a tutti gli appassionati le vittorie ottenute nei campionati mondiali MotoGP, WorldSBK e WorldSSP. Appuntamento il 15 dicembre nel palazzetto di Casalecchio di Reno dunque per una grande festa con grandi ospiti. Alla serata parteciperanno i piloti Ducati, protagonisti di una stagione sportiva da record. Sul palco naturalmente Francesco "Pecco" Bagnaia. A dettare il ritmo della festa la giornalista Barbara Pedrotti insieme a Gianluca Gazzoli e Guido Meda.

E come in ogni festa che si rispetta, si balla, eccome: ospite della serata il dj Martin Solveig che saprà creare la colonna sonora perfetta per una serata di festeggiamenti aperta a tutti.

Il programma:

Ore 20.00 Walk-in pubblico

Ore 21.00 Sho time con i piloti Ducati e la musica dei Rockin'1000

Ore 22.30 inizio DJ set

Ore 23.30 Live performance con il dj Martin Solveig

Tra i suoi protagonisti, la festa vedrà la partecipazione dei piloti Ducati, eroi indiscussi dei campionati su due ruote che hanno infiammato la passione dei tifosi durante la stagione. Ci saranno Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), Campione del Mondo MotoGP, Álvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducati), Campione del Mondo WorldSBK, Nicolò Bulega (Aruba.it Racing WSSP), Campione del Mondo WorldSSP, insieme anche a Jorge Martín (Pramac Racing Team) e Marco Bezzecchi (VR46 Racing Team), rispettivamente 2° e 3° nel mondiale MotoGP.