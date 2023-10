Festa di Halloween in Bolognina: tornano i dolcetti e gli scherzetti in via Matteotti

Martedì 31 ottobre si svolgerà la festa di Halloween in Bolognina lungo via Matteotti e via Ferrarese.

Leccornie di altri tempi, grande spettacolo di magia, lettura carte, trucca bimbi, giostre, musica per tutti (Manuel Bianco, DJ Bicio, Salsa), prova ed esibizione di Tortellino laser ASD e concorso a premi la maschera più bella.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO: per ricevere i seguenti regali occorre essere presenti alla premiazione alle ore 22 presso IL RULLINO la sera stessa (eccezione fatta per i più piccini)

PREMI: Categoria A da 1 5 anni:

1° premio SAPIENTINO il mio primo computer interattivo;

2° premio COLORA LA LUNA;

3° premio CASSA BLUETOOTH

Categoria B da 6- 13 anni:

1° premio SMART WATCH conta passi, data, battito cardiaco saturazione ossigeno, meteo musica cronometro allarme trova smart, notifica messaggi;

2° premio CASIO ORA CALENDARIO SVEGLIA CRONOMETRO formato 12/24;

3° premio CASSA BLUETOOTH

Categoria C da 14-18 anni:

1° premio SMART WATCH display lcd touch screen personalizzazione battito cardiaco, parametri fitness, meteo, musica, recezione messaggi, trova telefono, conta passi;

2° premio CASIO ORA CALENDARIO SVEGLIA CRONOMETRO formato adulto 12/24;

3° premio CASSA BLUETOOTH

Categoria D da 19 - infinito:

1° premio BUONO SPESA EURO 100,00 nei negozi aderenti all’iniziativa;

2° premio 2 CASSE BLUETOOTH