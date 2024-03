L’Associazione Culturale Sophia e l’Associazione Dry-Art, in partnership con Azienda USL della Città Metropolitana di Bologna e i Comitati Unici di Garanzia Aziende Sanitarie di Bologna, con il sostegno dell’Assessorato alla montagna, aree interne, programmazione territoriale e pari opportunità della Regione Emilia-Romagna, propone la terza edizione del Festival Io conto. Il valore alle donne, un progetto incentrato sul tema dell’educazione economica ed empowerment di genere che si svolgerà tra Bologna e provincia tra marzo e maggio 2024.

La rassegna è finanziata nell’ambito del Bando della Regione Emilia-Romagna volto a sostenere la presenza paritaria delle donne nella vita economica del territorio, favorendo l’accesso al lavoro, i percorsi di carriera e la promozione di progetti di welfare aziendale finalizzati al work-life balance e al miglioramento della qualità della vita delle persone.

Il Festival verrà inaugurato da un corso di empowerment e autonomia economica rivolto alle donne, con particolare attenzione a quelle con background migratorio e/o in condizione di fragilità sociale, in collaborazione con Spazio Donna-Cadiai/We World Onlus.

Le tematiche affrontate saranno: fare rete; piccoli investimenti; chiedere un mutuo; risparmiare sulle bollette; aprire un conto corrente; chiedere prestiti; microcredito; assicurazioni; start-up al femminile; scrivere un curriculum; conoscere prodotti finanziari e assicurativi, opportunità di finanziamento per le imprese femminili.

Grazie al sostegno di Coop Alleanza 3.0 saranno distribuiti alle partecipanti buoni spesa, merenda bio per i figli/e, servizio di baby-sitting e mediazione culturale.

La rassegna prevede come tutti gli anni un corso di formazione rivolto a dipendenti delle aziende sanitarie bolognesi. Si parlerà di diversity management; investimenti finanziari; welfare aziendale; processi di inclusione lavorativi; leadership di genere. Largo spazio sarà dato anche ai fenomeni di discriminazione di genere sui posti di lavoro (demansionamento; divario salariale di genere; molestie sessuali; soffitto di cristallo; segregazione di genere orizzontale e verticale…). I corsi saranno accreditati come crediti formativi per le dipendenti ma rimarranno comunque aperti al pubblico.

Il Festival prevede inoltre presentazioni di libri, formazioni e un ciclo pensato per l’infanzia sul tema risparmio e decrescita, con particolare riferimento all’ecologia e alla sostenibilità, in collaborazione con le scuole del territorio e la Mediateca di San Lazzaro. Non mancheranno approfondimenti teatrali su grandi figure sanitarie femminili come quella di Rita Levi Montalcini.



IO CONTO: IL PROGRAMMA