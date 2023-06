Bologna dedica per la prima volta un festival musicale a Ottorino Respighi, grande compositore e suo illustre cittadino. Nel mese di settembre di ogni anno la Città farà da palcoscenico a concerti, convegni, approfondimenti, collaborazioni e iniziative culturali che coinvolgeranno le istituzioni cittadine e le eccellenze della Regione, con l’obiettivo di riscoprire e valorizzare non solo l’intera opera respighiana, ma anche quella dei compositori a lui contemporanei, facendo emergere l’immenso patrimonio musicale del primo Novecento italiano. Il Festival Respighi Bologna sarà un viaggio che ogni anno ci guiderà attraverso le rotte percorse dal compositore, passando da Roma a Londra e la Scozia, dalla Russia al Nord e Sud America fino al Brasile, ove raccolse grandi successi e consensi unanimi, recando onore all’Italia e a Bologna.

Da un progetto di Maurizio Scardovi, il Festival è organizzato da Musica Insieme in collaborazione con Teatro Comunale di Bologna, Università di Bologna, Conservatorio “G.B. Martini”, Accademia Filarmonica di Bologna, Cineteca di Bologna, Teatro Duse, Filarmonica Arturo Toscanini, Teatro del Baraccano, Mirarte.

Con il Patrocinio di AGIS – Associazione Italiana Generale dello Spettacolo e di Confindustria Emilia Area Centro

con il contributo di Comune di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Ministero della Cultura, Banca di Bologna, Fondazione Carisbo.

Founding Partners ALFASIGMA e PELLICONI

Programma:

18 giugno 2023, 21:30

CONCERTO DI PRESENTAZIONE FESTIVAL RESPIGHI BOLOGNA 2023

Piazza Maggiore

24 settembre 2023, 20:30

ORCHESTRA DEL CONSERVATORIO G.B. MARTINI – PIANOFORTE MARIANGELA VACATELLO

Teatro Auditorium Manzoni

25 settembre 2023, 20:00

FILM: LA BELLA DORMIENTE / DORNRÖSCHEN

26 settembre 2023, 20:30

QUARTETTO GUADAGNINI E LOUIS LORTIE PANOFORTE

Chiesa di Santa Cristina della Fondazza

27 settembre 2023, 20:30

FILARMONICA A. TOSCANINI, ANNA CATERINA ANTONACCI SOPRANO, ALESSANDRO BONATO DIRETTORE

Teatro Duse

28 settembre 2023, 18:00

DOCUFILM: OTTORINO RESPIGHI, A DREAM OF ITALY

Cinema Lumière

30 settembre 2023, 15:00

RESPIGHI, COMPOSITORE SENZA TEMPO

Accademia Filarmonica di Bologna - Sala Mozart

30 settembre 2023, 19:00

EMY BERNECOLI VIOLINO, ELIA ANDREA CORAZZA PIANOFORTE

Accademia Filarmonica di Bologna - Sala Mozart

1 ottobre 2023, 18:00

ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI DI RESPIGHI

Luoghi vari, Bologna

1 ottobre 2023, 20:00

CENA A CASA RESPIGHI

Piccolo Teatro del Baraccano

3 ottobre 2023, 10:30

ORCHESTRA DEL TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA, OKSANA LYNIV DIRETTRICE. PROVA APERTA PER LE SCUOLE CON NICOLA CAMPOGRANDE

Teatro Auditorium Manzoni

3 ottobre 2023, 20:30

ORCHESTRA DEL TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA, OKSANA LYNIV DIRETTRICE

Teatro Auditorium Manzoni