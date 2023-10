"Figlie dell'Alma Mater": visite guidate in Università

Domenica 8 ottobre si rinnova l'appuntamento mensile con "Figlie dell'Alma Mater".

Ogni mese l’Università di Bologna desidera rendere omaggio alle donne protagoniste della sua storia: dalle prime leggendarie docenti alle studentesse dei tempi moderni, questo percorso vuole ricostruire l'importante contributo femminile all’interno dell’Alma Mater Studiorum che, Ateneo primo al mondo, ha conferito una cattedra a una donna e che oggi promuove e sviluppa attivamente tematiche e progetti di genere e di equità.

Laura Bassi, Clotilde Tambroni, Maria dalle Donne, Anna Morandi e molte altre, in questi tour entro la splendida cornice di Palazzo Poggi, presentano il loro vissuto, le difficoltà incontrate e la tenacia dimostrata per entrare a pieno titolo in un mondo, quale quello universitario, fino ad allora fatto di soli uomini.

Seguendo le loro orme, studentesse e docenti hanno preso parte fino ai giorni nostri all’evoluzione della cultura della didattica e della ricerca, rendendo davvero effettivi quei principi fondamentali di libertà e indipendenza, nati proprio in seno all’Alma Mater Studiorum, madre di tutti gli Studi, ma anche madre di tutti gli studenti e di tutte le studentesse.