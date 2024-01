"FIGUCON: tutte le figurine del mondo" a Bologna

Domenica 14 gennaio 2024 torna a Bologna "FIGUCON: tutte la figurine dal mondo". Il FIGUCON 2024 è dedicato alla memoria di Arpad Weisz, a 80 anni dalla morte nel campo di concentramento di Auschwitz, in collaborazione con ANED Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti

Una giornata dove potrete cercare album completi, figurine sfuse, rookie, card. Non solo calcio, ma anche tutti gli sport, cartoni animati, didattici, harry potter, pokemon, fumetti, film, youtubers, Magic, tutto il mondo delle figurine e card di ieri e oggi.

Oltre 40 espositori da tutta Italia, che sono anche grandi collezionisti, riempiranno principalmente i propri spazi di tutto ciò che è figurina.

Punto Scambio Figurine con lo staff di Figurine Forever dove potrete scambiare 2x1 le collezioni attualmente in edicola. All'interno del FIGUCON è comunque ed ovviamente consentito anche il libero scambio tra collezionisti privati. Subbuteo, in collaborazione con i campioni d'Europa Bologna Tigers Games, in collaborazione con ABC Cards & Games

Special guest FIGUCON 2024: Andrea "Margheritoni" Roncato, l’attore bolognese presenterà il libro “Non solo Loris Tabacchi” e la sua figurina solidale Forever Card #30 dove veste i panni di giocatore del Bologna FC. Un’occasione unica per portare a casa una copia autografata. Appuntamento con lui alle 13.30.

E in collaborazione con Porta Pazienza sarà possibile gustare la ottima pizza sociale della cooperativa anti mafie di Bologna.