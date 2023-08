Flush Festival: tre giorni per esplorare le produzioni editoriali del femminismo contemporaneo

Flush Festival: tre giorni per esplorare le produzioni editoriali - cartacee e native digitali - del femminismo contemporaneo: appuntamento dal 15 al 17 settembre 2023.

L’edizione 2023 vuole riflettere sulle autonarrazioni che adottano un approccio intersezionale, volte a incentivare percorsi di vita non allineati ai modelli patriarcali e oppressivi.

Un itinerario nel pensiero femminista contemporaneo e nella filiera del libro d’autrice. Un evento rivolto a chi opera nel settore dell’editoria e della ricerca, per mettere in contatto editrici, librerie, bibliotecarie, insegnanti, ricercatrici, visionarie e divulgatrici editoriali.

Nel settore editoriale e digitale risultano asimmetrie nella distribuzione dei ruoli, così come nell’assegnazione di riconoscimenti delle scrittrici. Flush colma questi gap attivando un nuovo pubblico di giovani lettrici, creator digitali e book influencer interessate a conoscere le risorse creative e i progetti che investono su una partecipazione equa e inclusiva delle soggettività sotto rappresentate. Il coinvolgimento del Settore Biblioteche del Comune, Wikimedia Italia e Libreria delle Donne valorizza l’editoria come pratica di attivazione di relazioni con i soggetti dell’ecosistema di riferimento.

Il programma è in via di definizione, include talk, incontri tra autrici e divulgatrici digitali, esposizione di progetti editoriali, laboratori sull’utilizzo delle tecnologie per la produzione di contenuti. Saranno presenti per un confronto tra generazioni e biografie: Morena Shirin Pedriali, Farian Sabahi, Karima2G, Giulia Vallicelli di Archive compulsive, Sabrina Efionayi e le autrici dei podcast Radio vanloon e Storia del mio nome. In occasione del panel dedicato ai podcast ci sarà anche Sara Poma.

Non mancheranno le visite guidate nell’Archivio di storia delle donne e nella Biblioteca italiana delle donne, una collezione unica in Italia, che ammonta oggi a più di 40.000 documenti fra libri, riviste e materiali multimediali.

La location del Festival è il Centro di Documentazione delle Donne che con la Biblioteca, l’Archivio offre al pubblico un ambiente storico poco conosciuto nel centro di Bologna.