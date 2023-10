"Fonogrammi: Performance multimediali"

Nell’intervento in Pinacoteca, l’Istantanea Ensemble presenta la sua personale dialettica tra l’improvvisazione sono-corporea dei performer in scena e un corpus di campioni audio-video diffuso e manipolato da una macchina tramite tecniche di risintesi. Il campione/sample diviene - in senso capitalistico - un feticcio, un simulacro di suono e sudore da condividere con il pubblico.

Sabato 14 ottobre: Musica, immagini, narrazione, teatro, fotografia e tecniche multimediali con la performance 1 Mentat, 5 Bodies.