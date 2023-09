"Fonogrammi": musica, immagini, teatro, fotografia e tecniche multimediali alla Pinacoteca

Prezzo non disponibile

Si apre sabato 16 settembre la piccola rassegna Fonogrammi, che fa parte del più ampio palinsesto estivo Membrane Culturali, organizzato dalla Pinacoteca in collaborazione con l’Orchestra Senzaspine e parzialmente finanziato attraverso il contributo della Direzione generale Spettacolo della Ministero della Cultura. Fonogrammi si compone di tre appuntamenti nei mesi di settembre e ottobre che porteranno in via Belle Arti i tre collettivi artistici Fossick Project, Sigaretten e Istantanea Ensemble + Collettivo Cinetico.

Come per tutti gli appuntamenti della rassegna Membrane culturali la partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria. Il link per la prenotazione si trova sul sito della Pinacoteca

Nelle giornate degli eventi della rassegna l’ingresso al museo è gratuito per tutti i visitatori dalle 14.00 alle 19.00.

Nel Salone degli Incamminati (16 settembre e 14 ottobre) non saranno previste sedute, perciò i partecipanti potranno portare un cuscino.

Di seguito il primo appuntamento:

SABATO 16 SETTEMBRE | Ore 17.00

PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA, SALA DEGLI INCAMMINATI

FONOGRAMMI

GILGAMESH

LABORATORIO E PERFORMANCE A CURA DI FOSSICK PROJECT

Gilgamesh è il nuovo spettacolo di Fossick Project che andrà in scena in Pinacoteca.

Durata: 40 minuti

Se Gilgamesh fosse una regina, cambierebbe la storia? Se raccontassimo questa storia con musica e immagini, omettendo qualsiasi testo, otterremmo una lettura diversa? Queste due rivendicazioni si contrappongono all’antica epopea, rara superstite di una tradizione orale che precede la scrittura di migliaia di anni. Originariamente una vera celebrazione della mascolinità di fronte a sfide insormontabili e alla grandezza della natura, la storia è sopravvissuta solo in parte, con intervalli di migliaia di anni tra i frammenti. Evidenziate dall’assenza di scrittura, tutte le emozioni del mitico personaggio danno un’altra vita alla storia antica, riattualizzandola.

Fossick Project è un duo formato dall'artista Cecilia Valagussa e la cantautrice Marta Del Grandi. La loro collaborazione è iniziata nel 2016 quando le due artiste vivevano in Belgio e le ha portate a esibirsi in Italia, Belgio, Francia, India, Nepal e Thailandia. Le artiste portano in scena una forma contemporanea di teatro delle ombre, un viaggio musicale che racconta storie ispirate alle specie animali e ai paesaggi del mondo, e invita il pubblico a riflettere sul rapporto dell’uomo con la natura.