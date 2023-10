Fuego: salsa bachata reggaeton

Serate latine targate "Fuego Bologna". La danza caraibica è un fenomeno sociale, e attrae molti giovani, lo ha capito il team Fuego che da un anno a questa parte propone serate a ritmo latino. Il ritmo caraibico punta dritto al cuore, un'emozione che dà energia, tiene viva la serata e i sorrisi sui volti di tutti.

Si torna in pista Venerdì 20 Ottobre nella splendida cornice del One Million Club di Bologna, in zona fiera Stalingrado.

Scatenati al ritmo di Salsa Bachata Reggaeton, e lasciati trasportare dalle note vibranti della musica di Dj Doppiorum e Dj Jos in console.

Sarà piena adrenalina con l'animazione della "Papi Gang" in collaborazione con "Latino 51", una crew di ballerine e ballerini reggaeton che vi faranno ballare per tutta la notte.

Accesso con tessera One Million Club non compresa nel biglietto. Da fare in loco per chi non è già tesserato.



Biglietto con drink incluso

- €.15 + ddp in prevendita

- €.20 all'ingresso

€.5 tessera One Million Club non compresa nel biglietto. Da fare in loco per chi non è già tesserato.



(Eventi Fuego una produzione CineuraniA)