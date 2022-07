Fuori sentiero! Il percorso sul crinale del Parco Regionale Corno alle Scale

E se uscissimo dalle rotte comuni per andare fuori sentiero? Questo percorso è un percorso in prevalenza sul crinale, passando per i Passi iconici del Parco Regionale Corno alle Scale: Passo dello Strofinatoio, Passo dei Tre Termini e Passo della Calanca ma percorsi non sui sentieri più battuti, ma scoperti in una chiave diversa.



Un percorso in parte fuori sentiero, sempre all’ interno del Parco Regionale Corno alle Scale, con pranzo vista Lago Scaffaiolo ma non dalle sponde, ma dall’ alto del Monte Cupolino.



Dedicato a chi piace, ogni tanto, andare fuori rotta e fuori sentiero!