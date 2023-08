"Garden Circus" ai Giardini Margherita: street art, spettacoli, artigianato artistico, musica e buon cibo

Da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre appuntamento ai Giardini Margherita di Bologna con la prima edizione del GARDEN CIRCUS, evento a ingresso gratuito che porterà in uno dei luoghi più amati della città performance di street art, spettacoli, artigianato artistico, musica e buon cibo.

Presso il Chiosco del GardenBO (ingresso da Porta Castiglione) si comincia giovedì con la SWING NIGHT, serata dedicata all'universo Swing con la “Social Dance” a partire dalle ore 19.30 e i balli sulle musiche live dei MONKEY SWINGERS a partire dalle ore 21, in collaborazione con la scuola Swing For Fun da anni specializzata in corsi di Lindy Hop, Solo Jazz e Shag.

Da non perdere venerdì sera l'appuntamento con lo Ska-Punk-Rock de LE BRAGHE CORTE, storica band fra le più scatenanti ed apprezzate del panorama bolognese, la cui esibizione sarà preceduta dal Dj Set di Vittorio Marchetti.

Momento clou dell'evento lo STREET CULTURE DAY in calendario il sabato: a partire dalle ore 11.30 e per tutta la giornata sarà possibile assistere ad incredibili PERFORMANCE DI STREET ART, con artisti urbani che muniti di bombolette spray si alterneranno nella realizzazione di autentiche opere d'arte che prenderanno vita davanti agli occhi al pubblico, che potrà condividerne tecniche e trucchi. L'impronta “underground” proseguirà dall'ora dell'aperitivo con il Dj Set dei ClubsMokas ad anticipare alle ore 21 l'attesissimo concerto di BRENNO ITANI, rapper bolognese di fama nazionale che porterà sul palco del Garden Circus anche brani tratti dal suo ultimo lavoro “Fino a prova contraria”.

Nella giornata di domenica appuntamento per grandi e piccini con il TEATRO DEI BURATTINI, con spettacoli gratuiti nel corso di tutta la giornata – ore 12, ore 16 e ore 17 - che porteranno in scena strampalate avventure con protagoniste le maschere della tradizione petroniana. Dalle ore 18.30 sarà invece la volta del Dj Set by Lo Zio Ascolta, per ballare a suon di fresche hits scovate nei negozi di dischi più strani del mondo.

Il tutto sempre accompagnato da buon cibo, con specialità dell'American BBQ, arrosticini abruzzesi e le pizze gourmet di Storidipinte, da una super beer selection con creazioni pescate dall'universo artigianale e da un angolo cocktails per aperitivo e dopo cena.

Nelle giornate di sabato e domenica ad impreziosire l'evento il MERCATINO DI ARTIGIANATO ARTISTICO, che riunirà le opere del proprio ingegno di una decina di artigiani del territorio.

Il Garden Circus nasce dall'esplosiva sinergia che ormai da anni unisce il GardenBO, realtà che attraverso la sua scanzonata professionalità e l'elevata qualità del prodotto ha saputo rendere iconico il chiosco dei gelati all’interno dei Giardini Margherita, e i Beer Brothers On The Road, da oltre un decennio attivi nell’organizzazione di eventi food sul territorio bolognese.