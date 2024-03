Mercoledì 3 aprile 2024 alle 18.30 al Circolo Arci Brecht, un evento di Arci e Assopace Palestina per prendere parola sulla tragica situazione palestinese.“Tutti gli occhi su Gaza - Voci e testimonianze dal valico di Rafah”, mercoledì 3 aprile alle 18.30 al Circolo Arci Brecht (via Bentini, 20 - Bologna) si svolgerà una serata di dibattito e informazione sulle tragiche vicende in corso a Gaza, organizzata da Arci Bologna e Assopace Palestina.

L’evento ospiterà tre testimonianze provenienti dalla delegazione umanitaria che dal 3 al 6 marzo ha raggiunto il valico di Rafah per documentare, raccontare e organizzare una presa di parola su quanto sta accadendo in questi mesi in Palestina. All’iniziativa interverranno Walter Massa, Presidente Arci Nazionale, Luisa Morgantini, Presidente Assopace Palestina, Yousef Hamdouna, Responsabile d’area per la Striscia di Gaza di EducAid e modererà Cecilia Fasciani, Giornalista e documentarista freelance.

La delegazione che a marzo ha raggiunto il valico di Rafah è stata promossa da AOI (Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale), Amnesty International Italia, Arci e Assopace Palestina, e ha visto la presenza anche di 16 parlamentari, 13 giornaliste e giornalisti, accademici ed esperte di diritto internazionale. La delegazione ha inoltre lanciato un appello per il cessate il fuoco immediato, per la ripresa dell’azione diplomatica internazionale sotto la direzione delle Nazioni Unite e per l’ingresso urgente di aiuti e di operatori umanitari.

Nella Striscia, infatti, si sta consumando una catastrofe umanitaria inaudita, per queste ragioni la delegazione italiana ha raggiunto il valico per manifestare solidarietà alla popolazione di Gaza sotto assedio da mesi e portare un sostegno materiale con camion di aiuti umanitari realizzati grazie alle donazioni di cittadine e cittadini, gruppi, associazioni e al contributo della Fondazione Con Il Sud.