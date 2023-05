FAI, torna la manifestazione "Giardini aperti" 2023

Al via la quarta edizione di Giardini Aperti, l’iniziativa del FAI Giovani Emilia-Romagna, vero e proprio festival del paesaggio diffuso in tutta la regione, con eventi e attività dedicate a valorizzare il territorio che la rende unica. Quest’anno i giovani volontari porteranno alla scoperta di giardini speciali e aree naturalistiche, con l’acqua come elemento conduttore.

Un vero e proprio festival del paesaggio diffuso in tutta la regione, con eventi e attività alla scoperta di giardini speciali, di aree naturalistiche e di orti botanici. La quinta edizione di “Giardini Aperti”, organizzata dal Fai Giovani Emilia-Romagna, conferma appuntamenti da Piacenza a Forlì passando per Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Faenza. I giovani volontari guideranno i visitatori in giardini storici o di valore storico-culturale, al centro di una serie di attività avviate dalla Regione e finalizzate alla loro valorizzazione e conservazione, collegate alle opportunità offerte dal Pnrr.

Il Gruppo FAI Giovani di Bologna vi aspetta per una visita fuori porta, alla scoperta del parco di Villa Donini.

Apertura straordinaria del prezioso parco romantico nel cuore della campagna bolognese, opera del noto paesaggista piemontese Ernesto Sambuy. Ad arricchire la visita l’oratorio affrescato da Alessandro Guardassoni. L’ambientazione intima e gli straordinari esempi di varietà botanica del parco saranno la cornice di una passeggiata in compagnia dei nostri volontari.

ORARIO Appuntamento sabato 7 maggio dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 presso Villa Donini, via Valli 1, Longara - Calderara di Reno (BO)

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE Contributo a partire da 3€ per iscritti FAI, da 5€ per non iscritti. Per famiglie composte da 2 adulti e bambini sopra i 6 anni contributo a partire da 12€.